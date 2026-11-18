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Um incêndio atingiu o Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador, no início da manhã desta quarta-feira, 18. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para combater as chamas.

Informações preliminares apontam que o fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado e se espalhado para outros equipamentos.

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Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre a extensão dos danos provocados pelo incêndio.



A equipe de reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda informações oficais sobre o ocorrido.



Matéria em atualização*

