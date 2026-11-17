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As fortes chuvas que atingem a Bahia já colocam 20 municípios em situação de emergência, provocam danos em rodovias e mobilizam operações de assistência às famílias afetadas.

Nesta terça-feira, 17, cinco gestantes precisaram ser transportadas de helicóptero em Malhada, no sudoeste do estado, devido às dificuldades de acesso causadas pelos temporais.

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A operação foi realizada pelo Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que utilizou a aeronave Fênix 01 para transportar as gestantes da comunidade de Canabrava até a cidade.

O helicóptero também levou bombeiros, profissionais da assistência social e suprimentos médicos à localidade.

A mobilização integra as ações emergenciais do Governo da Bahia, discutidas na segunda-feira, 16, pelo governador Jerônimo Rodrigues com representantes dos órgãos estaduais.

Quais cidades estão em situação de emergência?

Com a inclusão de Jaguaquara, a Bahia passou a contabilizar 20 municípios com decretos vigentes de situação de emergência em razão das chuvas intensas.

Confira a lista:

Antônio Cardoso

Eunápolis

Ilhéus

Itambé

Itanhém

Jaguaquara

Jussiape

Lajedão

Malhada

Medeiros Neto

Pindobaçu

Porto Seguro

Prado

Queimadas

- Ribeirão do Largo

- Rio Real

- Santa Maria da Vitória

- Santo Estêvão

- Serrinha

- Vereda

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), seis decretos foram homologados pelo Governo do Estado e oito reconhecidos pelo Governo Federal.

Rodovias danificadas pelas chuvas

Em Malhada, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) concluiu a recuperação de dois pontos da BA-160, entre Julião e Canabrava, permitindo a retomada do tráfego nesta terça-feira.

Outras duas rodovias seguem sob monitoramento:

- BA-612, entre Candiba e Pilões: o tráfego funciona em meia pista após a erosão atingir a borda da rodovia. A recuperação depende da estabilização do terreno.

- Trecho em Sebastião Laranjeiras: no povoado de Mato Grosso, a passagem da água danificou a drenagem no km 4. O trânsito permanece liberado, mas os reparos dependem das condições climáticas.

Famílias recebem ajuda humanitária

A Defesa Civil estadual também encaminhou alimentos, materiais de higiene, limpeza e itens de primeira necessidade às famílias atingidas.

Santo Estêvão recebeu 300 cestas de alimentos, 300 kits de higiene, 300 kits de limpeza, além de cobertores, lençóis e colchões, com 300 unidades de cada item.

Para Malhada, foram enviados 300 cestas básicas, 200 kits de uso pessoal, 100 kits de limpeza, 100 cobertores, 68 lençóis e 68 colchões.

Toda a Bahia está sob alerta de chuva

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) renovou o aviso meteorológico para todos os 417 municípios baianos, válido até quarta-feira (18).

A previsão aponta chuvas moderadas a fortes, com possibilidade de alagamentos, enxurradas, elevação rápida do nível de rios e deslizamentos de terra, especialmente em áreas de encosta com solo encharcado.

A Defesa Civil recomenda evitar áreas alagadas e não atravessar enxurradas. Moradores de regiões de risco devem observar sinais como rachaduras em imóveis, estalos no terreno e inclinação de árvores ou postes.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Os boletins meteorológicos podem ser consultados no site oficial do Inema.