INVESTIGAÇÃO
Prefeitura baiana é investigada por contratações sem concurso público
MP-BA analisa contratos temporários e terceirizações em Riacho de Santana
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades nas contratações de funcionários pela Prefeitura de Riacho de Santana, no sudoeste baiano, atualmente sob a gestão do prefeito Dr. João Vítor (PSD).
O órgão vai investigar os vínculos de trabalho firmados pelo município entre 2021 e 2026. A abertura da investigação foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público na terça-feira, 17.
Entre os principais pontos que serão analisados pelo órgão estão:
- Contratações temporárias: possível uso excessivo desse tipo de vínculo em substituição à contratação de servidores efetivos por meio de concurso público;
- Terceirização: contratação de empresas ou trabalhadores terceirizados para ocupar funções e prestar serviços na administração municipal;
- Registros funcionais: possíveis inconsistências ou irregularidades nos dados e documentos dos trabalhadores;
- Ausência de concursos públicos: falta de realização de seleções para preencher vagas efetivas durante o período investigado.
O que diz a lei sobre concursos públicos?
A Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para o ingresso em cargos e empregos públicos.
O objetivo é garantir igualdade de oportunidades aos candidatos e assegurar princípios como impessoalidade e moralidade na administração pública.
As contratações temporárias também são permitidas, mas apenas em situações específicas, como a necessidade de atender a uma demanda excepcional de interesse público.
O uso contínuo desse tipo de vínculo, sem justificativa legal, pode representar uma irregularidade na administração municipal.
Além do cumprimento da legislação, a forma como a prefeitura contrata os funcionários pode ter reflexos na qualidade dos serviços oferecidos à população.
Entre os riscos estão:
- Continuidade dos serviços públicos: a troca frequente de trabalhadores temporários pode prejudicar a manutenção das equipes e a qualidade de serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social;
- Transparência nas contratações: a falta de critérios públicos e objetivos de seleção pode abrir espaço para favorecimentos e comprometer a igualdade de acesso às vagas.
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Próximos passos
Com a abertura do inquérito civil, o Ministério Público poderá solicitar informações, documentos, folhas de pagamento e justificativas à Prefeitura de Riacho de Santana para esclarecer como foram feitas as contratações entre 2021 e 2026.
Se forem identificadas irregularidades, o órgão poderá recomendar mudanças à administração municipal ou levar o caso à Justiça por meio de uma Ação Civil Pública.
Dependendo das irregularidades encontradas e das responsabilidades apuradas, também poderão ser adotadas medidas relacionadas a possíveis atos de improbidade administrativa.