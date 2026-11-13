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DUPLO CERCO

Na mira: MPF e MP-BA abrem investigação em contratos de Ipirá

Um dos contratos, firmado com a Inove Consultoria e Comércio, tem valor de R$ 3,5 milhões

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
​Em ambas as frentes, o objetivo das autoridades é comprovar a ocorrência de dano ao erário na gestão de Thiago do Vale (PSD)
​Em ambas as frentes, o objetivo das autoridades é comprovar a ocorrência de dano ao erário na gestão de Thiago do Vale (PSD) - Foto: Imagem ilustrativa
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A gestão do prefeito de Ipirá, Thiago Oliveira do Vale (PSD) Bacia do Jacuípe, enfrenta uma dupla ofensiva dos órgãos de controle. Procedimentos distintos conduzidos pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) apuram graves indícios de irregularidades e possíveis atos de improbidade administrativa em contratos firmados nas áreas da Saúde e da Educação.

Imagem ilustrativa da imagem Na mira: MPF e MP-BA abrem investigação em contratos de Ipirá
Foto: Divulgação | Instagram

Na esfera federal, a procuradora da República Antonelia Carneiro Souza formalizou a abertura de investigação para auditar o acordo celebrado entre o município e o Instituto Sertão Forte — entidade voltada à gestão de serviços de saúde, assistência social e consultoria comercial.

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Inconsistências

A medida foi motivada por denúncias que apontam inconsistências financeiras e trabalhistas na execução contratual, com destaque para a presença de nomes de funcionários em duplicidade nas folhas de pagamento e o descumprimento do repasse de encargos trabalhistas aos profissionais contratados. O MPF busca confirmar se os pagamentos duplicados causaram prejuízo aos cofres federais e municipais.

​Simultaneamente, no âmbito estadual, a 1ª Promotoria de Justiça de Ipirá prorrogou o inquérito civil que examina um contrato de R$ 3,5 milhões firmado em 2025 pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura com a empresa Inove Consultoria e Comércio Ltda.

Sob responsabilidade da promotora de Justiça Laise de Araújo Carneiro, as diligências investigam falhas desde a fase licitatória até a entrega dos serviços, incluindo suspeitas de direcionamento do certame, frustração do caráter competitivo, contratação com sobrepreço, inexecução contratual e inserção de declarações falsas na documentação apresentada.

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Dano ao erário

​Em ambas as frentes, o objetivo das autoridades é comprovar a ocorrência de dano ao erário.

Caso as ilegalidades sejam confirmadas ao final da instrução processual, os responsáveis público e privado podem responder judicialmente com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), ficando sujeitos a sanções civis, contratuais e ao ressarcimento integral dos recursos públicos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ipirá, mas as ligações não foram atendidas.

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Tags

contratos públicos improbidade administrativa ipirá

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