Nikolas Ferreira rejeita aliança com Hugo Motta e cobra candidato próprio do PL

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu que o Partido Liberal apresente um candidato próprio à presidência da Câmara dos Deputados em 2027, em vez de apoiar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB).

A posição foi apresentada pelo parlamentar nesta terça-feira, 3, durante reunião na sede nacional do PL, em Brasília.

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Na avaliação de Nikolas, a legenda precisa preservar sua identidade política e evitar que negociações por espaços na Mesa Diretora ou pelo comando de comissões determinem o posicionamento do partido na disputa.

Deputado apontou divergência entre o PL e posicionamento de Hugo Motta - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O deputado também apontou uma divergência entre o alinhamento defendido pelo PL e a postura de Motta durante o processo eleitoral, especialmente pelo apoio do parlamentar paraibano ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Significa não caminhar junto com o Hugo Motta. Eu acho que manter a nossa identidade, mais uma vez, conversa com o Hugo de forma institucional, irei conversar com ele, inclusive, mas eu acredito que nesse momento agora esse recado para as pessoas é muito importante. O Hugo, obviamente, tomou um lado tanto partidário nas eleições, apoiando o Lula”, disse Nikolas.

Durante a conversa, o deputado também defendeu que o partido sinalize aos eleitores a manutenção de seus posicionamentos políticos, em vez de priorizar acordos para garantir espaços na estrutura de comando da Câmara.

Possíveis nomes

Questionado sobre quem poderia representar o PL na eleição, Nikolas afirmou que integrantes da legenda já discutem possíveis candidaturas. Entre os nomes mencionados pelo deputado estão Luiz Philippe de Orleans e Bragança e Sóstenes Cavalcante, atual líder da bancada do partido.

“Nomes foram aventados, sim. O Luiz Philippe de Orleans e Bragança, acho que é um cara com capacidade. O Sóstenes também, o atual líder do PL, também é um nome que eu acho que compõe, um nome que dialoga. Existem cenários aí, mas mais uma vez, nada definido, tem várias reuniões.”

A escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados está prevista para 1º de fevereiro de 2027.