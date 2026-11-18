NEPOTISMO
Prefeito mantém metade das secretarias nas mãos de parentes na Bahia
Dois filhos, sobrinho e esposa do vice-prefeito comandam 4 das 8 pastas de Quixabeira desde janeiro
A administração municipal de Quixabeira mantém metade do primeiro escalão ocupada por familiares diretos do prefeito Edinaldo Oliveira Rios, conhecido como Dinho do Piloto (União Brasil) e do vice-prefeito Audirley Lopes da Silva.
Das oito secretarias que estruturam a gestão, quatro são chefiadas por parentes dos chefes do Executivo desde o segundo dia de mandato, em 2 de janeiro de 2025.
A composição familiar do secretariado foi alvo de uma denúncia formalizada pelo cidadão Aelson de Oliveira Almeida, que pediu o afastamento imediato dos gestores sob acusação de nepotismo e falta de preparo técnico.
Em decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico nesta quarta-feira, 18, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) negou a liminar para tirá-los dos cargos neste momento, mas abriu prazo de 20 dias para que a prefeitura comprove a qualificação dos secretários.
Quem são os familiares no comando
As nomeações contestadas foram publicadas no início da atual gestão e concentram áreas estratégicas da prefeitura:
- Elsvagne Brito Rios (filho do prefeito) – Secretário de Governo e Planejamento (Decreto n.º 004/2025);
- Evaldo Brito Rios (filho do prefeito) – Secretário de Transportes (Decreto n.º 011/2025);
- Alisson Rios dos Santos (sobrinho do prefeito) – Secretário da Fazenda (Decreto n.º 008/2025);
- Joseli Silva de Macena (esposa do vice-prefeito) – Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania (Decreto n.º 012/2025).
Na denúncia, o autor argumenta que os quatro nomeados não possuem formação acadêmica ou histórico profissional compatível com a complexidade das pastas que lideram. As nomeações, de acordo com a denúncia, ferem os princípios da moralidade e da impessoalidade na administração pública.
Por que eles seguem nos cargos
Para manter os familiares nas secretarias durante o andamento do processo, o relator do caso apontou dois fatores principais: a falta de urgência e a indefinição jurídica sobre cargos políticos.
Como os parentes estão à frente das pastas desde janeiro de 2025 e a denúncia só foi apresentada cerca de 20 meses depois, sem apontar contratos irregulares ou prejuízos imediatos aos cofres públicos, a relatoria entendeu que o afastamento abrupto de quatro secretários poderia paralisar serviços essenciais do município.
Além disso, a decisão destacou que o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não fixou uma regra definitiva sobre a proibição de parentes em cargos de natureza política, como o de secretário municipal.
Até o momento, o entendimento exige prova de fraude ou de total incapacidade técnica para anular esse tipo de nomeação.
O relator também citou que o Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio da Promotoria de Justiça de Capim Grosso, já havia arquivado uma apuração semelhante em maio de 2025 por não encontrar indícios de irregularidade.
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Cobrança por currículos
Apesar de barrar o afastamento imediato, o TCM determinou que o prefeito, o vice-prefeito e os quatro secretários apresentem defesas detalhadas no prazo de 20 dias.
A prefeitura vai ter que entregar a cópia integral dos processos administrativos e os currículos que embasaram cada nomeação.
O despacho chama atenção especial para a situação do secretário de Transportes, Evaldo Brito Rios, que é filho do prefeito, único dos quatro para quem não foi apresentado nenhum comprovante de formação ou experiência profissional na fase preliminar.
Já o vice-prefeito Audirley Lopes da Silva vai ter que explicar qual foi a participação na escolha da própria esposa para comandar a área de Desenvolvimento Social.
A reportagem do portal A TARDE procurou a Prefeitura de Quixabeira, e aguarda resposta aos questionamentos.