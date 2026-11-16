Jabes Ribeiro culpa prefeito por racha e crava candidatura do PP em 28

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O secretário-geral do Partido Progressistas (PP) na Bahia e ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, responsabilizou o atual chefe do Executivo municipal, Valderico Júnior (União Brasil), pelo rompimento político entre a administração e a legenda.

Em declaração recente, o dirigente partidário detalhou os bastidores da crise, acusou o prefeito de quebrar compromissos firmados nas eleições de 2024 e cravou que o PP vai ter candidatura própria à Prefeitura de Ilhéus em 2028.

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De acordo com Ribeiro, a ruptura partiu unilateralmente do gestor municipal, culminando na exoneração de três secretários ligados ao grupo político do PP.

De acordo com o relato do ex-prefeito, Valderico Júnior chegou a elogiar o desempenho técnico dos auxiliares demitidos, mas justificou o desligamento por divergências pessoais e políticas com o dirigente progressista.

"O meu jeito é cumprir a palavra, ser correto, pensar na cidade", rebateu Jabes Ribeiro.

Aliança de 2024

Na avaliação do secretário-geral do PP, o apoio da sigla foi determinante para a vitória eleitoral de Valderico Júnior em 2024. Ribeiro destacou que liderava as pesquisas de intenção de voto naquele pleito, mas abriu mão da própria pré-candidatura em nome da unidade da chapa mediante acordos que, segundo ele, não foram honrados pelo atual gestor — a quem classificou como "despreparado" e "inadimplente da palavra".

Entre as contribuições apresentadas à atual administração antes do rompimento, Ribeiro citou a proposta de elaboração de um plano estratégico voltado às comemorações dos 500 anos de Ilhéus, projeto concebido para nortear o desenvolvimento de longo prazo do município.

Sucessão em 2028

Projetando o próximo pleito municipal, Jabes Ribeiro garantiu que vai permanecer no PP e manter o compromisso com a federação partidária até 2028, quando o partido pretende disputar a cabeça de chapa.

Além de colocar o nome à disposição para a disputa, o dirigente apontou lideranças da nova geração, como opções do Progressistas no município. São elas: Cacá Colchões, Dr. André Cesário e Professora Sayonara

Nos bastidores, Jabes Ribeiro também comentou as recentes especulações sobre uma possível reaproximação de Valderico Júnior com o Governo do Estado.

De acordo com os rumores citados pelo ex-prefeito, a movimentação política poderia resultar na saída do gestor do União Brasil, tendo como possíveis destinos o Avante ou o PSD, legenda comandada na Bahia pelo senador Otto Alencar.

Linha cronológica

Acordo inicial​

1. Reunião em Salvador: o encontro ocorreu na sede do União Brasil, reunindo Jabes Ribeiro, Valderico Jr, ACM Neto e Cacá Leão.

​Termos do Acordo: Jabes Ribeiro retirou a candidatura para apoiar Valderico Jr. (UB) nas eleições municipais. Em contrapartida, ficou acordado que Valderico apoiaria um deputado federal do PP em 2026, caso saísse vitorioso.

Apontado no documento como compromisso não cumprido.

​2. Entendimentos locais e gestão em Ilhéus (Julho de 2024)

​Reunião entre Valderico e lideranças do PP (Jabes Ribeiro, Cacá, Cesário, John e Cristina Nora).

​Ficou estabelecido que o PP indicaria nomes para as pastas de Serviços Urbanos, Saúde (cuja indicação posterior foi substituída pela Secretaria de Promoção Social) e cargos na Cultura.

Foram firmados compromissos voltados aos 500 anos de Ilhéus, cultura, morros e distritos, revitalização da Avenida Soares Lopes, saúde e educação.

​O documento classifica estes entendimentos como compromissos não cumpridos em parte.

​3. Dificuldades de diálogo (Julho de 2025)

Houve dificuldades recorrentes para agendar as reuniões mensais previstas entre o período eleitoral e a posse.

Embora Valderico fizesse elogios aos secretários do PP, Jabes cobrava planejamento estratégico direcionado aos 500 anos do município, além de apontar o abandono do patrimônio cultural da cidade (citando equipamentos como o Teatro, a Casa de Jorge Amado, a Biblioteca Pública, o Museu da Capitania e o

Em 25 de setembro de 2025, Jabes enviou uma mensagem via WhatsApp a Valderico, defendendo o diálogo franco e transparente para superar dificuldades políticas.

​4. Reunião de cobrança em Salvador (Outubro de 2025)

​Encontro realizado na sede do União Brasil por solicitação de Valderico Jr,, com as presenças de ACM Neto, Cacá Leão e Jabes Ribeiro.

​O objetivo foi cobrar o cumprimento integral do pacto firmado em junho de 2024.

Valderico reiterou que cumpriria o que havia sido acordado, mas o compromisso permaneceu não cumprido.

​5. Repactuação e alinhamentos para 2026 (Abril de 2026)

​Reunião na Prefeitura: participaram Valderico JR, Paulo Queiroz, Cacá Colchões e John.

​Valderico apoiaria Leur e Cacá Leão para deputado federal, e Pedro Tavares para deputado estadual.

​O PP (Jabes Ribeiro) apoiaria Igor para deputado estadual.

​Valderico comprometeu-se a garantir a manutenção do PP na presidência da Câmara Municipal e a respeitar os filiados do PP e do UB.

No final de abril, os termos foram comunicados a ACM Neto em reunião conjunta.

Em 12 de abril de 2026, Jabes Ribeiro enviou outra mensagem a Valerico reforçando a importância de relações políticas maduras e duradouras, citando analogias sobre crescimento mútuo.

O acordo foi registrado como não cumprido.

​6. Encerramento das tentativas (Maio de 2026)

Em 22 de maio de 2026, Jabes Ribeiro buscou um último contato com Valderico, o qual não obteve sucesso, marcando o fim das tentativas de diálogo documentadas.

O prefeito de Ilhéus, Valderico Jr. também foi procurado. O espaço segue aberto para esclarecimentos.