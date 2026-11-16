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Gigante automotiva propõe plano de demissão voluntária à metalúrgicos no Brasil

Sindicato dos Metalúrgicos convoca assembleia com trabalhadores para discutir termos do PDV

Jair Mendonça Jr
Por
GM, fábrica de São José dos Campos, São Paulo
GM, fábrica de São José dos Campos, São Paulo - Foto: Divulgação GM

A General Motors apresentou uma proposta para a abertura de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A medida foi comunicada aos representantes dos trabalhadores e será submetida à avaliação da categoria em assembleia organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da região.

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General Motors
General Motors - Foto: Divulgação GM

A planta do Vale do Paraíba emprega cerca de 3,3 mil trabalhadores e atua na produção dos modelos S10 e Trailblazer, além da fabricação de motores e transmissões.

A negociação sobre o programa ocorre em meio a discussões entre a montadora e a entidade sindical sobre o nível de emprego e o volume de produção na unidade.

Detalhes da proposta da montadora

De acordo com informações divulgadas pelo sindicato e pela fabricante, a proposta tem como objetivo adequar o quadro de funcionários à demanda atual do mercado automotivo.

  • Público-alvo: Trabalhadores da unidade de São José dos Campos interessados em aderir ao desligamento mediante incentivo financeiro.
  • Deliberação: A aprovação ou rejeição dos termos depende da votação dos metalúrgicos em assembleia convocada pela representação sindical.
  • Prazo de adesão: O calendário de inscrições e as datas de desligamento serão definidos após a conclusão das negociações entre a empresa e o sindicato.

Critérios e benefícios em negociação

As condições financeiras do PDV envolvem pacotes de indenização calculados com base no tempo de serviço e na faixa salarial de cada funcionário.

  • Indenização adicional: Pagamento de salários extras além das verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista.
  • Plano de saúde: Manutenção do convênio médico para o titular e seus dependentes por um período determinado após o desligamento.
  • Vale-alimentação: Concessão de crédito para alimentação durante os meses subsequentes à saída da empresa.

Cenário da fábrica no Vale do Paraíba

O complexo industrial da General Motors em São José dos Campos passou por reestruturações nos últimos anos, incluindo negociações envolvendo o regime de layoff (suspensão temporária de contratos de trabalho) e acordos de estabilidade.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região informou que analisa os termos apresentados pela direção da montadora antes de levar o texto final para a votação dos trabalhadores na porta da fábrica. A empresa, por sua vez, mantém as negociações em andamento para definir a aplicação do programa na unidade.

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