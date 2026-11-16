Gigante automotiva propõe plano de demissão voluntária à metalúrgicos no Brasil

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A General Motors apresentou uma proposta para a abertura de um Programa de Demissão Voluntária (PDV) na fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo.

A medida foi comunicada aos representantes dos trabalhadores e será submetida à avaliação da categoria em assembleia organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos da região.

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General Motors - Foto: Divulgação GM

A planta do Vale do Paraíba emprega cerca de 3,3 mil trabalhadores e atua na produção dos modelos S10 e Trailblazer, além da fabricação de motores e transmissões.

A negociação sobre o programa ocorre em meio a discussões entre a montadora e a entidade sindical sobre o nível de emprego e o volume de produção na unidade.

Detalhes da proposta da montadora

De acordo com informações divulgadas pelo sindicato e pela fabricante, a proposta tem como objetivo adequar o quadro de funcionários à demanda atual do mercado automotivo.

Público-alvo : Trabalhadores da unidade de São José dos Campos interessados em aderir ao desligamento mediante incentivo financeiro.

: Trabalhadores da unidade de São José dos Campos interessados em aderir ao desligamento mediante incentivo financeiro. Deliberação : A aprovação ou rejeição dos termos depende da votação dos metalúrgicos em assembleia convocada pela representação sindical.

: A aprovação ou rejeição dos termos depende da votação dos metalúrgicos em assembleia convocada pela representação sindical. Prazo de adesão : O calendário de inscrições e as datas de desligamento serão definidos após a conclusão das negociações entre a empresa e o sindicato.

Critérios e benefícios em negociação

As condições financeiras do PDV envolvem pacotes de indenização calculados com base no tempo de serviço e na faixa salarial de cada funcionário.

Indenização adicional: Pagamento de salários extras além das verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista.

Pagamento de salários extras além das verbas rescisórias previstas na legislação trabalhista. Plano de saúde : Manutenção do convênio médico para o titular e seus dependentes por um período determinado após o desligamento.

: Manutenção do convênio médico para o titular e seus dependentes por um período determinado após o desligamento. Vale-alimentação : Concessão de crédito para alimentação durante os meses subsequentes à saída da empresa.

Cenário da fábrica no Vale do Paraíba

O complexo industrial da General Motors em São José dos Campos passou por reestruturações nos últimos anos, incluindo negociações envolvendo o regime de layoff (suspensão temporária de contratos de trabalho) e acordos de estabilidade.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região informou que analisa os termos apresentados pela direção da montadora antes de levar o texto final para a votação dos trabalhadores na porta da fábrica. A empresa, por sua vez, mantém as negociações em andamento para definir a aplicação do programa na unidade.