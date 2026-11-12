Mitsubishi Pajero ganha chassi da Triton, motor 2.4 e volta ao Brasil

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A HPE Automotores, representante da Mitsubishi no país, confirmou o lançamento da 5ª geração do Mitsubishi Pajero para o mercado brasileiro a partir de 2027. O utilitário retorna após 5 anos fora de linha em âmbito global e utiliza a estrutura da picape Triton para disputar espaço entre os SUVs de sete lugares.

As vendas globais do modelo começam no primeiro trimestre de 2027 em mercados como Japão, Austrália e Tailândia, onde o veículo é produzido. No Brasil, a chegada ocorre na sequência, ao longo do mesmo ano, para competir com Toyota SW4, GWM Haval H9 e Chevrolet Trailblazer.

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Plataforma e conjunto mecânico

A quinta geração utiliza o chassi de longarinas derivado da picape Triton, com reforços estruturais e aço de resistência elevada para ampliação da rigidez torcional. A distribuição de peso informada pela fabricante é de 52% na dianteira e 48% na traseira.

Motorização : Propulsor 2.4 turbodiesel de quatro cilindros (código 4N16), com potência entre 190 cv e 204 cv a 3.500 rpm e torque entre 43,9 kgfm e 49 kgfm a 2.500 rpm, conforme a calibração de cada mercado.

: Propulsor 2.4 turbodiesel de quatro cilindros (código 4N16), com potência entre 190 cv e 204 cv a 3.500 rpm e torque entre 43,9 kgfm e 49 kgfm a 2.500 rpm, conforme a calibração de cada mercado. Transmissão : Câmbio automático de oito marchas.

: Câmbio automático de oito marchas. Suspensão: Arquitetura independente com braços duplos na dianteira e eixo rígido do tipo five-link na traseira.

Rodas e pneus : Aros de 18 polegadas nas versões de entrada e 20 polegadas (com pneus 255/55) nas configurações superiores.

Sistema de tração e medidas fora de estrada

5ª geração do Mitsubishi Pajero - Foto: Divulgação Mitsubishi

O SUV incorpora o sistema de tração integral Super Select 4WD-II (SS4-II) aliado ao gerenciamento eletrônico S-AWC (Super-All Wheel Control) e ao controle de guinada (AYC).

Modos de tração : 2H (tração traseira), 4H (integral), 4HLc (4x4 com bloqueio do diferencial central) e 4LLc (4x4 com diferencial bloqueado e marcha reduzida).

: 2H (tração traseira), 4H (integral), 4HLc (4x4 com bloqueio do diferencial central) e 4LLc (4x4 com diferencial bloqueado e marcha reduzida). Seletores de terreno : Sete modos de condução (Normal, Eco, Cascalho, Neve, Lama, Areia e Rocha).

: Sete modos de condução (Normal, Eco, Cascalho, Neve, Lama, Areia e Rocha). Capacidade off-road : Vão livre do solo de 23 cm (230 mm), ângulo de ataque de 30,4°, ângulo ventral de 22,6° e ângulo de saída de 25,8°.

: Vão livre do solo de 23 cm (230 mm), ângulo de ataque de 30,4°, ângulo ventral de 22,6° e ângulo de saída de 25,8°. Capacidade de reboque : Até 3.100 kg com freios.

Dimensões e espaço interno

Interior da 5ª geração do Mitsubishi Pajero - Foto: Divulgação Mitsubishi

A carroceria apresenta linhas retas, faróis em formato de "T" e coluna C com desenho inspirado na primeira geração de 1982, além de elementos hexagonais na tampa traseira. A cabine acomoda até sete ocupantes distribuídos em três fileiras de assentos.

Comprimento : 4,92 metros (4.920 mm) — 13 cm a mais que o Toyota SW4.

: 4,92 metros (4.920 mm) — 13 cm a mais que o Toyota SW4. Largura : 1,92 metro (1.925 mm).

: 1,92 metro (1.925 mm). Altura: 1,91 metro (1.910 mm).

Entre-eixos: 2,87 metros (2.870 mm).

Porta-malas e modularidade : 502 litros com a terceira fileira rebatida e 120 litros com todos os assentos em uso; a segunda fileira desliza em trilhos por até 150 mm.

Equipamentos, tecnologia e segurança

Painel da 5ª geração do Mitsubishi Pajero - Foto: Divulgação Mitsubishi

O pacote interno inclui isolamento acústico com vidros duplos nas portas e acabamento com revestimentos inspirados na técnica japonesa Kimekomi.

Telas e instrumentação : Conjunto de duas telas de 14,3 polegadas (ou 12,3 polegadas nas versões de base) para painel de instrumentos e central multimídia, com espelhamento sem fio para smartphones.

: Conjunto de duas telas de 14,3 polegadas (ou 12,3 polegadas nas versões de base) para painel de instrumentos e central multimídia, com espelhamento sem fio para smartphones. Multi Meter digital : Retorno do mostrador de dados com informações de inclinação da carroceria, altitude, bússola e distribuição de torque entre as rodas.

: Retorno do mostrador de dados com informações de inclinação da carroceria, altitude, bússola e distribuição de torque entre as rodas. Conforto e áudio : Sistema de som Yamaha com 12 alto-falantes, ar-condicionado digital de três zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento.

: Sistema de som Yamaha com 12 alto-falantes, ar-condicionado digital de três zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento. Segurança : Oito airbags de série, incluindo uma bolsa central dianteira entre os bancos, além de pacote de condução semiautônoma (ADAS) com controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

: Oito airbags de série, incluindo uma bolsa central dianteira entre os bancos, além de pacote de condução semiautônoma (ADAS) com controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência, alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa. Câmeras : Sistema de visão 360° em 3D com função de chassi transparente, ativada nos modos 4HLc e 4LLc para visualização de obstáculos sob o veículo.

Concorrência e faixa de preço no Brasil

O modelo ocupará o espaço deixado pelo Pajero Sport, encerrado no início de 2026. A expectativa de posicionamento no mercado brasileiro fica entre R$ 420 mil e R$ 500 mil, enfrentando os utilitários com chassi de longarinas disponíveis no país: