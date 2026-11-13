Carro da Fiat avança e assume liderança nos mais vendidos em novembro

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O Fiat Argo assumiu a liderança entre os automóveis de passeio no ranking de emplacamentos do Brasil na parcial divulgada em 13 de novembro de 2026 pela Fenabrave.

Fiat Argo 2026 - Foto: Divulgação Fiat

Com 3.382 unidades comercializadas no acumulado do mês, o modelo ultrapassou o Hyundai HB20 na categoria de carros de passeio e alcançou a segunda colocação quando somados também os comerciais leves.

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Na parcial anterior, referente ao dia 12 de novembro, o Fiat Argo ocupava a segunda posição entre os carros de passeio e o terceiro lugar no ranking de veículos, com 2.774 registros.

O avanço ocorreu após o emplacamento de 608 unidades em um dia, enquanto o Hyundai HB20 somou 67 licenciamentos no mesmo intervalo.

Na tabela que reúne automóveis e comerciais leves, a Fiat Strada ocupa a primeira colocação com 5.092 unidades emplacadas. O BYD Dolphin Mini aparece na segunda posição entre os carros de passeio e em terceiro lugar no ranking de veículos, com 2.894 registros.

Ranking de emplacamentos até 13 de novembro

A lista dos cinco veículos com maior volume de vendas no acumulado de novembro de 2026 reúne modelos de quatro montadoras:

Fiat Strada Fiat Argo : 3.382 unidades (608 emplacamentos no dia 12) BYD Dolphin Mini : 2.894 unidades (357 emplacamentos no dia 12) Hyundai HB20 : 2.875 unidades (67 emplacamentos no dia 12) Toyota Yaris Cross : 2.476 unidades (235 emplacamentos no dia 12)

Disputa na liderança dos automóveis de passeio

Até o dia 12 de novembro, o Hyundai HB20 liderava a categoria de automóveis de passeio com 2.808 unidades, seguido pelo Fiat Argo com 2.774.

Com a atualização de 13 de novembro, o modelo da Fiat abriu vantagem de 507 unidades sobre o concorrente da Hyundai e superou o BYD Dolphin Mini na classificação. No acumulado do ano de 2026, o Argo soma 83.783 emplacamentos.

Vendas entre os SUVs no mercado brasileiro

No segmento de utilitários esportivos, o Toyota Yaris Cross lidera a categoria e ocupa a quinta posição no ranking de veículos, com 2.476 emplacamentos. A diferença para o segundo colocado do segmento, o Volkswagen T-Cross, é de 92 unidades no período.

Os 5 SUVs com maior volume de vendas em novembro

Toyota Yaris Cross : 2.476 unidades (235 no dia 12) Volkswagen T-Cross : 2.384 unidades (263 no dia 12) GWM Haval H6 : 1.994 unidades (127 no dia 12) Hyundai Creta : 1.929 unidades (212 no dia 12) Fiat Fastback : 1.924 unidades (209 no dia 12)

Ficha técnica do Fiat Argo

O Fiat Argo é comercializado no Brasil com duas opções de motorização da família Firefly e duas alternativas de transmissão:

Motorização e transmissão

Motor 1.0 Firefly Flex (3 cilindros): 75 cv de potência com etanol e 71 cv com gasolina a 6.000 rpm; torque de 10,7 kgfm (etanol) e 10,0 kgfm (gasolina) a 3.250 rpm.

Motor 1.3 Firefly Flex (4 cilindros): 107 cv de potência com etanol e 98 cv com gasolina; torque de 13,7 kgfm (etanol) e 13,2 kgfm (gasolina).

Câmbio: Manual de 5 marchas (versões 1.0 e 1.3) ou automático do tipo CVT com simulação de 7 marchas (versões 1.3).

Tração: Dianteira.

Dimensões e capacidades

Comprimento: 3.998 mm

Largura: 1.724 mm

Altura: 1.503 mm

Distância entre-eixos: 2.521 mm

Porta-malas: 300 litros

Tanque de combustível: 48 litros

Peso em ordem de marcha: a partir de 1.074 kg

Suspensão, freios e direção

Direção: Assistência elétrica

Suspensão dianteira: Independente, tipo McPherson com molas helicoidais

Suspensão traseira: Eixo de torção com molas helicoidais

Freios: Discos sólidos na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD

Metodologia do levantamento

Os números referem-se aos emplacamentos contabilizados diariamente pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com base nos registros do Renavam e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Os resultados representam o acumulado até 13 de novembro e passam por atualizações até o fechamento do mês de novembro de 2026.