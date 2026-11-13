RANKING DOS MAIS VENDIDOS NO BRASIL
Carro da Fiat avança e assume liderança nos mais vendidos em novembro
Modelo ultrapassa concorrentes na parcial da Fenabrave e lidera entre carros de passeio
O Fiat Argo assumiu a liderança entre os automóveis de passeio no ranking de emplacamentos do Brasil na parcial divulgada em 13 de novembro de 2026 pela Fenabrave.
Com 3.382 unidades comercializadas no acumulado do mês, o modelo ultrapassou o Hyundai HB20 na categoria de carros de passeio e alcançou a segunda colocação quando somados também os comerciais leves.
Na parcial anterior, referente ao dia 12 de novembro, o Fiat Argo ocupava a segunda posição entre os carros de passeio e o terceiro lugar no ranking de veículos, com 2.774 registros.
O avanço ocorreu após o emplacamento de 608 unidades em um dia, enquanto o Hyundai HB20 somou 67 licenciamentos no mesmo intervalo.
Na tabela que reúne automóveis e comerciais leves, a Fiat Strada ocupa a primeira colocação com 5.092 unidades emplacadas. O BYD Dolphin Mini aparece na segunda posição entre os carros de passeio e em terceiro lugar no ranking de veículos, com 2.894 registros.
Ranking de emplacamentos até 13 de novembro
A lista dos cinco veículos com maior volume de vendas no acumulado de novembro de 2026 reúne modelos de quatro montadoras:
- Fiat Strada: 5.092 unidades (676 emplacamentos no dia 12)
- Fiat Argo: 3.382 unidades (608 emplacamentos no dia 12)
- BYD Dolphin Mini: 2.894 unidades (357 emplacamentos no dia 12)
- Hyundai HB20: 2.875 unidades (67 emplacamentos no dia 12)
- Toyota Yaris Cross: 2.476 unidades (235 emplacamentos no dia 12)
Disputa na liderança dos automóveis de passeio
Até o dia 12 de novembro, o Hyundai HB20 liderava a categoria de automóveis de passeio com 2.808 unidades, seguido pelo Fiat Argo com 2.774.
Com a atualização de 13 de novembro, o modelo da Fiat abriu vantagem de 507 unidades sobre o concorrente da Hyundai e superou o BYD Dolphin Mini na classificação. No acumulado do ano de 2026, o Argo soma 83.783 emplacamentos.
Vendas entre os SUVs no mercado brasileiro
No segmento de utilitários esportivos, o Toyota Yaris Cross lidera a categoria e ocupa a quinta posição no ranking de veículos, com 2.476 emplacamentos. A diferença para o segundo colocado do segmento, o Volkswagen T-Cross, é de 92 unidades no período.
Os 5 SUVs com maior volume de vendas em novembro
- Toyota Yaris Cross: 2.476 unidades (235 no dia 12)
- Volkswagen T-Cross: 2.384 unidades (263 no dia 12)
- GWM Haval H6: 1.994 unidades (127 no dia 12)
- Hyundai Creta: 1.929 unidades (212 no dia 12)
- Fiat Fastback: 1.924 unidades (209 no dia 12)
Ficha técnica do Fiat Argo
O Fiat Argo é comercializado no Brasil com duas opções de motorização da família Firefly e duas alternativas de transmissão:
Motorização e transmissão
- Motor 1.0 Firefly Flex (3 cilindros): 75 cv de potência com etanol e 71 cv com gasolina a 6.000 rpm; torque de 10,7 kgfm (etanol) e 10,0 kgfm (gasolina) a 3.250 rpm.
- Motor 1.3 Firefly Flex (4 cilindros): 107 cv de potência com etanol e 98 cv com gasolina; torque de 13,7 kgfm (etanol) e 13,2 kgfm (gasolina).
- Câmbio: Manual de 5 marchas (versões 1.0 e 1.3) ou automático do tipo CVT com simulação de 7 marchas (versões 1.3).
- Tração: Dianteira.
Dimensões e capacidades
- Comprimento: 3.998 mm
- Largura: 1.724 mm
- Altura: 1.503 mm
- Distância entre-eixos: 2.521 mm
- Porta-malas: 300 litros
- Tanque de combustível: 48 litros
- Peso em ordem de marcha: a partir de 1.074 kg
- Suspensão, freios e direção
- Direção: Assistência elétrica
- Suspensão dianteira: Independente, tipo McPherson com molas helicoidais
- Suspensão traseira: Eixo de torção com molas helicoidais
- Freios: Discos sólidos na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD
Metodologia do levantamento
Os números referem-se aos emplacamentos contabilizados diariamente pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com base nos registros do Renavam e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Os resultados representam o acumulado até 13 de novembro e passam por atualizações até o fechamento do mês de novembro de 2026.