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​A Bahia foi o estado brasileiro que mais retirou pessoas pretas e pardas da pobreza em números absolutos entre 2012 e 2025. Ao longo de 13 anos, 1,971 milhão de baianos negros superaram a vulnerabilidade monetária, uma retração de 28,8% — a oitava maior queda proporcional do país.

Os dados integram a terceira edição do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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​Perfil demográfico e renda

​Em 2025, a Bahia somava 14,850 milhões de habitantes e mantinha a maior proporção de pessoas pretas do país: 24,1% (3,582 milhões), quase um em cada quatro moradores.

Somados aos pardos (55,9%, ou 8,300 milhões), os negros representavam 80,0% da população estadual (11,882 milhões), quarto maior percentual da federação, atrás de Maranhão (80,7%), Pará (80,7%) e Acre (80,5%). Os brancos totalizavam 2,780 milhões (18,7%).

​Sob o critério do Banco Mundial — rendimento domiciliar mensal per capita inferior a R$ 770 (arredondado para R$ 700 nas sínteses do estudo) —, 5,760 milhões de baianos (38,8% da população) viviam na pobreza em 2025. Entre pretos e pardos, a incidência chegava a 41,1% (quatro em cada dez), ante 29,1% entre brancos.

​A série histórica evidencia que a estrutura da desigualdade pouco se alterou no estado. De 2012 a 2025, a taxa de pobreza entre negros caiu 19,2 pontos percentuais (de 60,3% para 41,1%), variação discretamente inferior à da população geral baiana, que recuou 19,4 pontos (de 58,2% para 38,8%).

No Brasil, onde 12,2 milhões de negros deixaram a pobreza (-24,4%), a redução da disparidade racial avançou em ritmo mais acelerado (queda de 16,4 pontos entre pretos e pardos, ante 12 pontos na população total).

Trabalho, riqueza e violência

​O levantamento do IBGE expõe assimetrias persistentes em outras dimensões sociais na Bahia:

​Salários e rendimento: em 2025, o rendimento domiciliar per capita de pretos e pardos era 35,1% inferior ao dos brancos, com as mulheres negras na base da pirâmide. No mercado formal e informal, trabalhadores negros recebiam, em média, 34,3% menos que os brancos.

​Topo da pirâmide: apesar de somarem 80,0% dos baianos, pretos e pardos representavam 64,9% dos 10% mais ricos em 2025 — participação inferior aos 68,7% registrados em 2012.