IBGE abre seleção com salário de quase R$ 3 mil; veja como participar

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo com 27.279 vagas temporárias para recenseadores que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.



Os profissionais terão remuneração mensal de R$ 1.741, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192, totalizando R$ 2.933 entre salário e benefício, sem contar o pagamento adicional por produtividade.



As inscrições começam às 10h desta sexta-feira, 6, e seguem até as 23h59 do dia 25 de novembro de 2026, pelo site da Fundação Cesgranrio.



Como participar

É necessário ter ensino fundamental completo. Entre as atividades previstas estão visitas a estabelecimentos agropecuários, entrevistas com produtores rurais, atualização de mapas e endereços e registro de informações em dispositivos eletrônicos.



Além da remuneração e do auxílio-alimentação, os contratados terão direito a auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais com adicional de um terço e ajuda de custo para deslocamentos. O pagamento por produtividade também poderá aumentar os ganhos mensais, conforme a quantidade de unidades visitadas e questionários aplicados.





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Prova e contratação

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. A taxa de inscrição é de R$ 70. Os contratos terão duração estimada de até seis meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da operação, respeitando o limite máximo de quatro anos previsto na legislação.

A coleta de informações do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola está prevista para 2027. O levantamento deverá reunir dados sobre a produção agropecuária, florestal e aquícola brasileira, que servirão de base para pesquisas e formulação de políticas públicas.



O edital completo, com a distribuição das vagas por município e demais regras, está disponível no site da Fundação Cesgranrio. O IBGE recomenda que os candidatos utilizem exclusivamente os canais oficiais para realizar a inscrição e evitar possíveis golpes.