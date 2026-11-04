Salário de R$ 20 mil: concurso da CGU encerra inscrições nesta quarta

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As inscrições para o concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) terminam nesta quarta-feira, 4, às 18h (horário de Brasília). Com salário inicial de R$ 20 mil, o certame conta com 60 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.

Todas as vagas têm jornada de 40 horas semanais e são destinadas a candidatos do nível superior. Elas estão divididas da seguinte forma:

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Auditoria: 30 vagas (20 em Brasília e duas para cada estado a seguir: Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima);

Tecnologia da Informação (TI) – Ciência de Dados: 10 vagas em Brasília;

TI – Infraestrutura de TI: 10 vagas;

TI – Desenvolvimento de Sistemas: 10 vagas.

Como realizar a inscrição para o concurso da CGU?

Os participantes devem se cadastrar através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), neste link. A taxa de inscrição é de R$ 170 e pode ser paga até 6 de novembro.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar a isenção da taxa.

Entenda a divisão das vagas para o concurso da CGU

No total, 368 candidatos podem ser aprovados, incluindo os classificados dentro do número de vagas imediatas. Desses, até 206 aprovados serão para o cargo de Auditoria e até 54 para cada uma das três especialidades de Tecnologia da Informação (TI). Os demais aprovados poderão compor o cadastro de reserva.

Das vagas disponíveis, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 30% para ações afirmativas: 25% para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Como será realizada a prova para o concurso público da CGU?

Com previsão de ocorrer no dia 13 de dezembro em todas as capitais do Brasil, as provas objetiva e discursiva serão realizadas em dois turnos.

Prova objetiva

O modelo será aplicado pela manhã, com duração de cinco horas. Neste caso, o exame terá 170 e será dividido em três blocos:

40 de conhecimentos básicos;

40 de conhecimentos complementares;

90 de conhecimentos específicos.

Prova discursiva

Realizada no período vespertino, por três horas e meia, a prova discursiva irá dispor de duas questões. A primeira abordará conhecimentos complementares e valerá 30 pontos, já a segunda trará uma situação-problema relacionada à área específica do cargo e valerá 70 pontos.

No dia 2 de dezembro serão divulgados os locais e horários individuais de aplicação das provas.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.