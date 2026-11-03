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Concurso na Bahia oferece 20 vagas e salários de até R$ 3,2 mil

A Prefeitura de Mairi está com oportunidades para nível médio e superior

Carla Melo
Por
O concurso da Prefeitura de Mairi oferece oportunidades imediatas
O concurso da Prefeitura de Mairi oferece oportunidades imediatas - Foto: Divulgação | Prefeitura de Mairi

A prefeitura de Mairi, localizada no centro-norte da Bahia, está com inscrições abertas para concurso público, que oferece 20 vagas imediatas para várias áreas de atuação. Os salários podem chegar a até R$ 3.242,00.

De acordo com o edital do concurso, os contratados serão lotados nas Secretarias Municipais de Saúde e de Educação.

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Confira a distribuição das vagas:

Ensino médio completo

  • Agente Comunitário de Saúde (ACS)
  • Auxiliar Administrativo
  • Assistente Administrativo Educacional
  • Técnico em Informática.

Nível Superior

Professor de Nível I em:

  • Ciências da Natureza
  • Linguagens
  • Pedagogia
  • Educação Especial
  • Matemática.

Salários

O concurso da Prefeitura de Mairi oferece remuneração de R$ 2.893,63 para Professores, considerando jornadas de 20 horas de trabalho por semana. Já para ACS, o valor é de R$ 3.242,00, enquanto os demais receberão R$ 1.699,29 mensais.

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Vale ressaltar que os contratados de nível médio farão jus a cargas horárias de 40 horas de serviço semanal.

Como se inscrever

O prazo de inscrição já foi iniciado e ficará aberto até o dia 23 de novembro de 2026. Os interessados em pleitear as vagas deverão preencher a ficha de inscrição presente no site do INETE.

Também é necessário pagar a taxa de acordo com o cargo escolhido: R$ 90,00 para nível médio ou R$ 100,00 para nível superior.

Etapas do concurso da prefeitura de Mairi

Todos os inscritos deverão realizar prova objetiva de múltipla escolha, valendo até 100 pontos. A aplicação da primeira fase do concurso da Prefeitura de Mairi está prevista para acontecer no dia 21 de fevereiro de 2026.

Os candidatos responderão a questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Matemática/Raciocínio Lógico (exceto ACS e Técnico), Conhecimentos Gerais (exceto nível superior) e Conhecimentos Específicos (exceto Auxiliar e Assistente).

A segunda etapa da seleção será voltada apenas a inscritos em cargo de Professor, gerando pontuação por pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado).

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