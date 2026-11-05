Novo concurso da PM BA: edital prevê 2.700 vagas este ano

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O novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM BA) poderá ter o edital publicado até dezembro de 2026. A previsão foi apresentada pelo comandante-geral da corporação, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, em entrevista no dia 28 de outubro. A seleção já está autorizada e prevê 2.700 vagas, sendo 2.500 para soldados e 200 para oficiais.

A Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) está à frente dos procedimentos para escolha da banca organizadora. Segundo o planejamento informado pelo comando da PM, as provas poderão ocorrer no fim de janeiro ou em fevereiro de 2027.

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Ainda não há, porém, uma data oficial para a divulgação do edital. O cronograma depende da conclusão das etapas administrativas.

O que já foi definido sobre o concurso?

A autorização para a nova seleção foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues em junho de 2026. O anúncio ocorreu durante a formatura de 1.441 policiais militares, na Vila Militar do Bonfim, em Salvador.

Na ocasião, o governo estadual confirmou a previsão de 2.700 oportunidades, distribuídas entre as carreiras de soldado e oficial. As datas ainda são estimativas e podem sofrer alterações.

Até que haja uma confirmação oficial, os candidatos devem acompanhar os comunicados da Polícia Militar e da Saeb.

Quem vai organizar a seleção?

A banca responsável pelo concurso ainda não foi anunciada. A escolha está entre as etapas que precisam ser concluídas antes da publicação do edital.

Segundo o comandante-geral, a Saeb conduz os procedimentos para definir a instituição que ficará encarregada da seleção e da aplicação das provas. A organizadora terá papel importante na estrutura das avaliações, incluindo a elaboração das questões e a distribuição dos conteúdos cobrados.

Enquanto não houver definição, os candidatos podem utilizar editais anteriores como referência de estudo, com atenção às disciplinas exigidas nas últimas seleções.

As vagas para soldados são destinadas ao ingresso no Quadro de Praças da PM. Entre as atribuições desses profissionais estão o policiamento ostensivo, a preservação da ordem pública e a proteção da população.

Já as oportunidades para oficiais estão vinculadas ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), que prepara os futuros integrantes desse quadro da corporação.

A distribuição detalhada das vagas, incluindo possíveis reservas, localidades de classificação e demais critérios, ainda depende da publicação dos documentos oficiais.

Quais são os requisitos para participar?

A escolaridade prevista para o próximo concurso é o ensino médio completo. A informação foi mencionada pelo comandante-geral em setembro de 2026 e contempla tanto o ingresso como soldado quanto a formação de oficiais.

Com base nas regras divulgadas para as carreiras e nos critérios de seleções anteriores, os interessados devem observar os seguintes requisitos:

Ensino médio completo;

Idade entre 18 e 30 anos, conforme as regras aplicáveis;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B;

Altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres;

Aptidão física e psicológica;

Condições de saúde compatíveis com as atividades militares.

Os critérios ainda precisam ser confirmados no novo edital. O documento deverá estabelecer as exigências definitivas e indicar em quais etapas cada requisito será verificado.

Quanto ganha um policial militar na Bahia?

A remuneração varia conforme a carreira e a etapa de formação. No concurso para soldado realizado em 2022, o edital estabeleceu pagamento de R$ 4.012,11 após a conclusão do curso de formação, considerando os valores vigentes naquele período.

Para a próxima seleção, informações divulgadas recentemente apontam uma remuneração inicial em torno de R$ 5,3 mil. O valor, entretanto, ainda não foi confirmado oficialmente para o novo concurso.

A carreira de oficial tem regras remuneratórias próprias durante o Curso de Formação de Oficiais. O edital do CFO publicado em novembro de 2024, por exemplo, estabeleceu condições específicas para os alunos.

Por isso, os valores pagos aos soldados não devem ser considerados automaticamente como referência para os candidatos ao oficialato. A remuneração da nova seleção deverá ser confirmada com base nas tabelas estaduais atualizadas e nos editais de cada carreira.