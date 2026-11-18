A possibilidade de o PL apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados abriu uma disputa interna na legenda. De um lado, a direção do partido tenta avançar nas negociações para garantir espaço na estrutura da Casa. De outro, deputados resistem à aliança e defendem uma candidatura própria, com Nikolas Ferreira (PL-MG) entre os nomes envolvidos na articulação.

O impasse ganhou força depois que Nikolas ameaçou deixar o partido caso a sigla formalize apoio à recondução de Motta. Em entrevista à rádio 98 News, o parlamentar afirmou que a decisão comprometeria sua permanência no PL.

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“O PL decidir apoiar o Hugo Motta deixaria insustentável minha permanência no partido. Eu sei que eu não comando os votos dos demais, mas obviamente eu tenho o comando da minha permanência ou não no partido”, disse Nikolas.

A resistência também envolve o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que afirmou que poderá deixar a liderança caso o partido feche acordo com o atual presidente da Casa.

Resistência à aliança divide a bancada

Além de Nikolas e Sóstenes, o deputado eleito Lucas Pavanato (PL-SP) está entre os parlamentares contrários à aproximação com Motta. O grupo avalia que apoiar a reeleição do presidente da Câmara pode entrar em contradição com o discurso adotado durante a campanha eleitoral e prejudicar a confiança dos eleitores.

Pavanato chegou a manifestar publicamente sua posição. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou que não pretende votar em Motta.

Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato, inclusive, foram os dois candidatos a deputado federal mais votados da história do Brasil, com mais de 3 milhões de votos cada um.

A movimentação, porém, encontra resistência na direção nacional do PL. O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, classificou ao jornal O Globo uma eventual candidatura de Nikolas como uma “loucura”.

Valdemar também apontou a idade do parlamentar, de 30 anos, como um obstáculo para a disputa. Questionado se Nikolas continuaria no partido caso decidisse concorrer sem o apoio unânime da bancada, o dirigente não respondeu.

Na semana passada, integrantes do PL se reuniram para avaliar os caminhos da legenda na eleição da Câmara. Depois do encontro, Sóstenes informou que os deputados seriam consultados sobre a entrada do partido no bloco de apoio à reeleição de Motta.

Negociação por espaço na Câmara

Por trás da disputa está o interesse do PL em ampliar sua participação nos principais postos da Câmara dos Deputados. A direção partidária vê no apoio a Motta uma oportunidade de negociar cargos na Mesa Diretora, o comando de comissões estratégicas, como a de Constituição e Justiça (CCJ), e relatorias de projetos importantes.

A ocupação dessas funções garante influência sobre a tramitação das propostas, incluindo a definição de quais matérias avançam, quando são votadas e o conteúdo que chega ao plenário.

A aproximação, entretanto, enfrenta críticas de setores mais alinhados ao bolsonarismo. Essa ala rejeita a aliança por causa da relação política de Motta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a eleição presidencial.

Motta amplia articulações pela reeleição

Com o resultado das eleições de 2026, o PL passou a contar com 121 deputados eleitos, após conquistar 23 cadeiras a mais. Nesse cenário, Hugo Motta intensificou as conversas com os partidos na volta dos trabalhos do Congresso, buscando consolidar apoio e diminuir as possibilidades de uma candidatura competitiva lançada pela legenda.

O atual presidente da Câmara já conta com o apoio de partidos e federações que, juntos, somam 361 deputados.

O primeiro bloco a declarar adesão à reeleição reúne 252 parlamentares de Republicanos, PSD, MDB e Podemos, além das federações União Brasil–PP, PSDB–Cidadania e PRD–Solidariedade. O PT também declarou apoio à permanência de Motta no comando da Casa.