Os partidos Socialista Brasileiro (PSB) e Democrático Trabalhista (PDT) oficializaram a formação de uma federação partidária após reunião conjunta dos diretórios nacionais realizada na tarde desta quarta-feira, 18, em Brasília. Segundo os líderes das duas siglas, a intenção da aliança é consolidar uma “alternativa forte de centro-esquerda” no cenário nacional.

A união foi selada depois de os comandos das duas legendas aprovarem individualmente a abertura do processo. Com o acordo, as siglas passarão a atuar como uma única agremiação no Congresso Nacional e nas disputas eleitorais pelo prazo mínimo de quatro anos — abrangendo os pleitos municipais de 2028 e as eleições gerais de 2030.

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O próximo passo burocrático será o envio de um requerimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o registro formal da federação.

Movimento antigo

As duas legendas ensaiavam essa aproximação desde 2022, primeiro pleito em que a legislação brasileira passou a permitir a criação de federações partidárias.

Na ocasião, porém, as conversas não avançaram devido a divergências nos palanques presidenciais e estaduais: enquanto o PDT lançou a candidatura própria de Ciro Gomes, o PSB integrou a chapa vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com Geraldo Alckmin na vice-presidência.

O tema voltou à pauta antes das eleições municipais de 2024, quando o diretório nacional do PSB chegou a autorizar tratativas com o PDT e o Solidariedade. As negociações acabaram travando novamente em razão de disputas locais em capitais estratégicas, como São Paulo e Belo Horizonte.

Jogo de ganha-ganha

De acordo com análise publicada pelo jornal O Globo, o movimento tende a beneficiar ambas as legendas por razões distintas. De um lado, o PSB busca ampliar o tamanho de sua bancada às vésperas do início do novo mandato do presidente Lula.

Presidida pelo ex-prefeito do Recife João Campos e integrada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a sigla deseja ganhar musculatura para consolidar espaços estratégicos na Esplanada dos Ministérios.

Já o PDT atua para evitar a perda de protagonismo institucional após não ter alcançado a cláusula de barreira nas últimas eleições. A legenda elegeu apenas seis deputados federais — número abaixo das 13 cadeiras exigidas pela legislação para garantir o acesso integral ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão e aos recursos do Fundo Partidário.

Além da redução na Câmara, o partido enfrentou derrotas no primeiro turno com nomes considerados competitivos em disputas estaduais, a exemplo de Juliana Brizola (PDT), no Rio Grande do Sul, e de Requião Filho, no Paraná.

Base de sustentação

A deputada federal e presidente do PSB na Bahia, Lídice da Mata, destacou a importância do bloco, que reúne 20 deputados federais da base de apoio ao governo do presidente Lula, sendo 12 socialistas e oito trabalhistas.

“É uma federação pela qual estamos lutando e torcendo há anos para acontecer. Por quê? Porque são dois partidos que têm uma luta semelhante. Nós lutamos pela educação pública, pelo trabalhismo, pelo socialismo democrático, pela democracia e pela soberania do nosso país”, afirmou.