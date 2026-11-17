O Partido Democrático Trabalhista (PDT) da Bahia aguarda as movimentações nacionais para decidir o seu futuro no estado. A nível nacional, a sigla deve ser federada com o PSB, com a chancela do presidente João Campos, ex-prefeito de Recife.

Na Bahia, o presidente estadual do PDT, Félix Mendonça Jr., pregou cautela em relação ao tema nesta terça-feira, 16, e diz que a iniciativa pode ter "alguma influência na Assembleia" ao mencionar a quantidade necessária de parlamentares para formação do bloco.

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"Estamos aguardando uma posição do partido nacionalmente sobre a federação. Isso pode ter alguma influência na Assembleia, onde precisamos ter no mínimo seis deputados dentro de um bloco para formar uma bancada", afirmou Félix Mendonça Júnior.

Félix destacou que a intenção é manter a bancada unida e estabelecer uma rotina de reuniões para discutir as posições políticas do partido.

"Essas reuniões serão frequentes no PDT, onde queremos decidir tudo em conjunto. Nosso partido vive um momento delicado nacionalmente, mas na Bahia temos demonstrado que o trabalhismo e a defesa da educação têm em nós a unidade. Estamos empenhados sempre em votar de forma conjunta a favor da Bahia", declarou.

Reunião do PDT na Bahia - Foto: Divulgação | Assessoria

PDT avalia duas possibilidades de federação

O PDT nacional avalia duas possibilidades de federação para superar a cláusula de barreira: uma com o PSB e outra envolvendo Avante, Solidariedade e PRD. O desfecho das articulações poderá influenciar diretamente a composição das bancadas na Assembleia a partir de fevereiro de 2027, quando começa a nova legislatura.

A segunda alternativa teria impacto mais imediato na Bahia, uma vez que o Avante, assim como o PDT, elegeu cinco deputados estaduais. Entretanto, parte dos parlamentares da sigla articula uma mudança para o Podemos.

Antes do avanço das discussões sobre as federações, o PDT já negociava a formação de um bloco parlamentar com o MDB, que elegeu dois deputados estaduais. A união permitiria reunir sete integrantes e ampliar a estrutura e os espaços de atuação das duas legendas no Legislativo baiano.