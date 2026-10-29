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POLÍTICA

“Não gostei”: Valdemar critica carta golpista de Flávio e cita reação de Bolsonaro

Presidente do PL criticou o documento publicado pelo senador após chegar aos Estados Unidos.

Luan Julião
Por
Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto
Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto - Foto: Valter Campanato / Agência Brasil
Eleições 2026

A carta divulgada por Flávio Bolsonaro (PL) após sua chegada aos Estados Unidos provocou uma reação negativa dentro do próprio partido. O presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira, 29, que não aprovou o documento e revelou que Jair Bolsonaro não sabia que o filho deixaria o Brasil.

"Ninguém aprovou a carta. Ninguém aprova essa situação que aconteceu com o Flávio...queremos tocar o país para frente", afirmou Valdemar. Ele também disse que o senador não avisou ao pai que deixaria o país. "Ele veio ver o pai, nem o Bolsonaro sabia que ele ia".

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A declaração foi dada depois de Valdemar visitar o ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar. Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tramar um golpe de Estado no país.

Mudança de termos não alterou teor da carta

Flávio publicou o documento nas redes sociais na quarta-feira, 28, já nos Estados Unidos, para onde viajou com a família. A saída do Brasil ocorreu apesar de uma decisão do STF que o proibia de deixar o país.

O senador apagou a primeira versão da publicação e divulgou outra em seguida. Na revisão, retirou as expressões "verdadeiro presidente do Brasil" e "presidente eleito", substituindo-as por "líder do Brasil" e "líder".

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A mudança, no entanto, não eliminou as afirmações de que ele não reconhecia o resultado das eleições e de que o pleito havia sido roubado. As alegações foram apresentadas sem provas.

Partidos defendem resultado eleitoral

A posição expressa por Flávio contrasta com a do próprio PL, que reconheceu o resultado das urnas e pediu esclarecimentos à Justiça. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A publicação recebeu críticas de diferentes setores da direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu que Flávio respeitasse o resultado eleitoral e seguisse em frente.

União Brasil, PSD, PSDB e MDB também se manifestaram contra o conteúdo da carta e defenderam o resultado das eleições.

Michelle Bolsonaro pode ocupar espaço no bolsonarismo

A repercussão do episódio também preocupa Valdemar em relação ao futuro do PL. Segundo informações, o dirigente pretende avaliar com Jair Bolsonaro os efeitos da viagem de Flávio e da divulgação do documento.

Valdemar teme que o partido perca força justamente depois de ampliar seu espaço político nas eleições.

Nesse contexto, Michelle Bolsonaro (PL), senadora eleita, aparece como uma possível liderança do movimento bolsonarista. A hipótese, porém, enfrenta resistência dos enteados, conforme as informações divulgadas.

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Tags

bolsonarismo Flávio Bolsonaro Partido PL

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