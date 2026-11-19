A movimentação antecipada em torno da formação do próximo governo começou a incomodar o presidente Lula (PT). Mesmo antes de iniciar oficialmente as articulações para definir a nova equipe ministerial, o petista decidiu reagir publicamente à circulação de nomes para cargos e às versões sobre decisões que ainda não tomou.

O incômodo ganhou voz nesta quinta-feira, 19, durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a escala 5x2, no Palácio do Planalto. Ao abandonar o discurso preparado e falar de improviso, Lula fez um recado direto a quem tenta antecipar escolhas em seu nome.

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“Cada ministro será indicado por mim, na data que eu quiser. Ninguém vai tirar ou colocar ninguém [por intermédio da] imprensa. E eu não tenho pressa”, disse.

A declaração ocorre em meio à circulação de possíveis integrantes dos ministérios, conversas informais com representantes do mercado financeiro e informações sobre planos fiscais atribuídos ao presidente. Parte dessas movimentações, segundo a avaliação apresentada nos bastidores, teria origem no próprio grupo governista, com aliados utilizando canais de comunicação oficial para disseminar versões e antecipar decisões presidenciais.

Sem apontar diretamente os responsáveis, Lula demonstrou irritação com a pressão para anunciar nomes antes mesmo de celebrar a vitória eleitoral. “Eu ainda nem pude festejar a minha vitória. E os caras já querem que eu indique quem vai ser ministro, presidente de banco”, reclamou.

Em seu discurso, o presidente também associou a circulação de rumores a interesses financeiros. “Tem gente que quer ganhar dinheiro com a especulação, com a boataria”, afirmou. Entretanto, nos bastidores, a interpretação é de que a manifestação também alcançou aliados próximos, possivelmente presentes na própria cerimônia.

Disputa por protagonismo na agenda econômica

As especulações não se restringem à composição ministerial. A agenda fiscal também entrou no centro das versões atribuídas ao presidente, que aproveitou a ocasião para reivindicar o protagonismo sobre as decisões econômicas do governo.

“Não é o mercado que deseja que tenhamos controle fiscal. Quem deseja isso sou eu”, disse Lula, ao afirmar que a responsabilidade por definir os rumos da política econômica cabe a ele.

O petista ainda aproveitou o momento para ironizar aqueles que apostavam em sua derrota eleitoral e já projetavam a composição de um eventual governo adversário. “Apostaram que eu ia perder. Já tinham até escolhido ministros. E todo mundo sabe que quem senta na cadeira antes, cai.”

Live com Janones aproxima presidente de sua base

Além da manifestação no Planalto, Lula anunciou, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, uma transmissão ao vivo com o deputado André Janones (Rede-MG). A conversa está marcada para sábado, 21, às 10h, e terá como tema os acontecimentos desde a vitória eleitoral e os próximos passos do governo.

A iniciativa também representa uma escolha por um canal de comunicação no qual o presidente pode se dirigir diretamente ao público, sem a intermediação de assessores e porta-vozes. Na transmissão, Lula pretende abordar “as coisas que estão acontecendo desde que ganhamos a eleição e as coisas que vamos fazer para o futuro”.

Janones, embora não ocupe cargo no Executivo, consolidou uma relação próxima com a comunicação do presidente e com sua base de apoiadores. Na véspera do segundo turno, o parlamentar comandou uma transmissão de 24 horas e mobilizou eleitores por meio do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp.

Em 5 de novembro, o deputado participou da chamada “live da vitória” ao lado de Lula, que ultrapassou 3 milhões de visualizações. Posteriormente, também acompanhou o presidente nas viagens à COP31, na Turquia, e às Filipinas.

Planalto está sem porta-voz formal desde 2020

A escolha de Janones para a transmissão ocorre em um cenário no qual a Presidência da República não possui um porta-voz formal há seis anos. A função foi extinta durante o governo Jair Bolsonaro, em 2020, quando o general Otávio Rêgo Barros deixou o posto.

Agora, diante das manifestações de aliados que acabam antecipando decisões e falando em nome do presidente, Lula parece buscar uma comunicação mais direta. A reação no Planalto e o anúncio da live reforçam a tentativa de retomar o controle sobre o que é dito em seu nome e sobre o momento em que suas decisões serão apresentadas publicamente.