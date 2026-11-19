Siga o A TARDE no Google

Os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), além de Marcos Pontes (PL), participaram de um encontro com Rogério Marinho (PL-RN), candidato à presidência do Senado, em um estabelecimento que já esteve no centro de uma investigação sobre lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A reunião ocorreu na Padaria Iracema, localizada na Avenida Angélica, região central de São Paulo. Uma fotografia dos quatro parlamentares no local foi publicada em suas redes sociais nesta quinta-feira, 19.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O endereço foi um dos principais alvos da Operação Carbono Oculto, que identificou a utilização da padaria em um esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro associado à facção criminosa. Na época da operação, Derrite ocupava o cargo de secretário estadual de Segurança Pública, enquanto André do Prado presidia a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

As investigações apontaram que o estabelecimento, registrado em nome de um laranja, era utilizado por um grupo criminoso liderado por Mohamad Murad, conhecido como Primo, e Roberto Leme, o Beto Louco.

Esquema continuou após operação

Mesmo depois de se tornar alvo da Carbono Oculto, a padaria continuou aparecendo em investigações sobre mecanismos de fraude fiscal.

O mecanismo consiste na abertura de empresas diferentes em um mesmo local. Primeiro, um negócio é registrado e, meses depois, outro é constituído no mesmo endereço, geralmente com capital social maior. Embora aparentemente funcione como um único estabelecimento, as operações financeiras podem ser direcionadas para CNPJs distintos.

Dessa forma, quando a Receita Federal identifica débitos tributários de uma das empresas, o faturamento pode ser transferido para a outra, dificultando a cobrança dos valores devidos.