INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO
Obra da Ponte Salvador-Itaparica recebe R$ 50 milhões do governo Lula
Recursos foram autorizados no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 19
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destinou R$ 50 milhões do Orçamento da União de 2026 para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. A autorização foi oficializada por meio de uma lei publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 19, que abre um crédito especial de R$ 130 milhões para diferentes áreas da administração federal.
O valor reservado para o empreendimento baiano ficará sob responsabilidade do Ministério dos Transportes e será utilizado como aporte federal na Parceria Público-Privada (PPP) responsável pela implantação do sistema rodoviário entre Salvador e a Ilha de Itaparica.
A medida integra um compromisso mais amplo de R$ 3 bilhões assumido pelo governo federal em outubro deste ano para contribuir com a execução da obra, considerada um dos principais projetos de infraestrutura em andamento na Bahia.
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Ponte tem investimento bilionário
Incluída no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), a Ponte Salvador-Itaparica tem investimento total estimado em R$ 11,6 bilhões.
O planejamento financeiro prevê a participação dos governos federal e estadual, além de recursos provenientes da iniciativa privada.
A divisão dos investimentos está prevista da seguinte forma:
- Governo federal: R$ 3 bilhões;
- Governo da Bahia: R$ 3,1 bilhões;
- Iniciativa privada: R$ 5,5 bilhões.
A construção está sob responsabilidade da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, também identificada como Concessionária Dois de Julho, formada pelas empresas chinesas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).
A estrutura terá 12,4 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos-os-Santos e deverá se tornar a maior ponte da América Latina.
O empreendimento integra o Sistema Viário Oeste, que pretende ampliar a ligação entre Salvador, a Ilha de Itaparica e outras regiões do estado, com impactos previstos sobre a mobilidade e o transporte de cargas.
Obras avançam na Baía de Todos-os-Santos
Quatro meses após o início das obras, a construção da ponte avança com a montagem de estruturas de apoio na Baía de Todos-os-Santos.
Uma das frentes de trabalho está concentrada na implantação de uma plataforma que dará suporte à construção do vão central, considerado um dos trechos mais complexos do empreendimento.
Com 22 estacas já cravadas no mar, os trabalhadores avançam na instalação de vigas e chapas metálicas que formarão a base de uma central de concreto.
A estrutura será responsável pela produção do material utilizado nas próximas etapas da construção.
O vão central terá 682 metros de comprimento e foi projetado para permitir a passagem de grandes embarcações, preservando o tráfego marítimo na região.
Construção também ocorre em Salvador, Vera Cruz e Maragogipe
Além dos trabalhos realizados sobre o mar, a construção da Ponte Salvador-Itaparica avança em três frentes terrestres.
Em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, as equipes trabalham na implantação da Plataforma Linear Provisória (PLP), que permitirá o avanço das atividades de construção em direção ao mar.
Na capital baiana, o canteiro de obras localizado na região da Jequitaia passa por intervenções para receber a estrutura administrativa e operacional do empreendimento.
Já em São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, são realizadas atividades de produção, preparação e armazenamento de materiais e equipamentos destinados às próximas fases da construção.
Projeto prevê novos acessos em Salvador e na Ilha
Além da travessia marítima, o projeto contempla intervenções no sistema rodoviário das duas extremidades da ponte.
Em Salvador, estão previstos 4,4 quilômetros de acessos, incluindo viadutos e túneis na região da Calçada e de Água de Meninos, nas proximidades da Via Expressa. As estruturas serão responsáveis por conectar a ponte à malha viária da capital baiana.
Na Ilha de Itaparica, o planejamento inclui a construção de uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de oito quilômetros da BA-001, no trecho entre Tairu e a Ponte do Funil.
As intervenções fazem parte do sistema rodoviário associado à ponte e buscam ampliar a capacidade de circulação entre a capital, a ilha e o interior do estado.