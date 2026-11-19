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O avanço da Ponte Salvador–Itaparica ganha ritmo no leito marinho da Baía de Todos-os-Santos com a instalação das grandes colunas de aço que vão sustentar a estrutura provisória da obra.

Partindo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, em direção à capital baiana, a frente de trabalho combina balsas que operam como verdadeiros canteiros flutuantes, guindastes com força de içamento de até 320 toneladas e equipamentos de cravação para vencer os desafios do ambiente aquático.

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Sob gestão da Concessionária 2 de Julho, os serviços concentram-se agora nas fundações da passagem temporária, por onde circularão máquinas pesadas, operários e insumos.

Previsão

A previsão é que a estrutura reduza em 70% o tráfego de embarcações na área da obra e dê maior previsibilidade ao cronograma. Em trechos dos 12,4 quilômetros do traçado, a profundidade da água alcança 64 metros, elevando a complexidade técnica da empreitada.

No meio da baía, a balsa principal é mantida estável por âncoras e guinchos, enquanto os tubos metálicos — produzidos na base de São Roque do Paraguaçu — chegam em duas balsas de apoio.

Foto: Divulgação

Um guindaste de 320 toneladas suspende cada peça e a alinha na vertical dentro de uma guia de cravação de cerca de 10 toneladas, garantindo o prumo mesmo sob a força das correntes marítimas.

Penetração no solo

A penetração no solo submarino começa com um martelo vibratório, que reduz o atrito entre o aço e os sedimentos. Quando as camadas se tornam mais resistentes, entra em ação o martelo hidráulico de impacto, aplicando golpes sucessivos até atingir os parâmetros de profundidade e carga previstos em projeto. Todo o procedimento é monitorado por sistemas de GPS de alta precisão e ensaios de capacidade de carga.

Para o gerente-geral de construção da CCCC Second Harbor, empresa do consórcio construtor, o engenheiro Francisco Miguel Alves, o rigor na execução é decisivo.

“Cada estaca precisa ser posicionada e instalada de acordo com parâmetros rigorosos de engenharia. Estamos trabalhando em um ambiente marítimo que exige controle permanente das condições operacionais e das características do solo”, afirma.

Bases industriais sobre a água

Com 77 metros de comprimento, 22,4 metros de largura e capacidade superior a 5 mil toneladas, a balsa Belov Jaguaribe funciona como uma unidade industrial flutuante. A embarcação reúne guindastes de 320 e 100 toneladas, equipamentos de cravação, geração de energia e apoio às equipes.

As balsas SAGA 10 e SAGA 12 asseguram o fornecimento contínuo de estacas e materiais a partir de São Roque do Paraguaçu, evitando deslocamentos frequentes da balsa principal.

A rotina exige ainda o acompanhamento constante de marés, ventos e correntes, além de sondagens geotécnicas que chegaram a 200 metros de profundidade abaixo da lâmina d’água para orientar as fundações.

De acordo com Alves, as embarcações levam para dentro da baía a estrutura necessária ao serviço. “Essas embarcações funcionam como bases de trabalho e de apoio logístico, permitindo a movimentação de equipamentos de grande porte e o abastecimento contínuo da operação”, destaca.

Segurança náutica

A operação conta com sinalização náutica, monitoramento de embarcações e medidas de proteção à fauna marinha, como o início gradual da cravação — com vibrações ou impactos mais suaves — e o acompanhamento por observadores de fauna. Boias delimitam a área de trabalho, conforme orientações da Capitania dos Portos da Bahia.

Após cravadas, as estacas recebem vigas e estruturas metálicas de travamento para formar as bases das plataformas provisórias, onde vão ser instalados equipamentos pesados e uma central de concreto no mar voltada aos pilares definitivos.

A etapa marca um avanço estratégico no cronograma da ponte, projetada para as condições da Baía de Todos-os-Santos.