O senador Jaques Wagner (PT-BA) rebateu, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, as críticas contra o ajuste fiscal, aprovado no Senado na noite de quarta-feira, 18. Segundo o petista, a medida vai resultar na redução de investimentos em áreas sociais e na política de valorização do salário mínimo.

O Projeto de Lei Complementar (PLP 299/2026) aprovado pelos senadores, de acordo com Wagner, tem como finalidade garantir o equilíbrio das contas públicas e sustentar o crescimento econômico do país, sem comprometer as conquistas sociais da população.

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"O projeto foi feito para encaixar todos os compromissos do presidente Lula durante a campanha e a sua vida política. Não tem corte. Vão ser mais de R$ 20 bilhões para a saúde e R$ 10 bilhões para a educação [no orçamento]. Ou seja, é responsabilidade social acompanhada de responsabilidade fiscal", declarou o senador.

Na gravação, Wagner ainda afirmou que a proposta foi estruturada para viabilizar os compromissos assumidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral e ao longo de sua trajetória política.

RESPONSABILIDADE FISCAL COM JUSTIÇA SOCIAL SOCIAL! ✅ O @senadofederal aprovou o equilíbrio orçamentário que garante os compromissos assumidos pelo presidente @lulaoficial com o povo brasileiro. Serão investidos mais R$ 20 bilhões para a saúde e R$ 10 bilhões para a educação, em 2027, mantendo os programas sociais e o aumento real do salário mínimo, sem cortes! É possível equilibrar as contas públicas sem abrir mão de cuidar das pessoas. É esse o compromisso: responsabilidade fiscal caminhando junto com justiça social. 🤝 Agora, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.🏛️ — Jaques Wagner (@jaqueswagner) November 19, 2026

As declarações de Wagner surgem em meio às críticas da oposição e da reação do setor econômico sobre o novo ajuste fiscal do governo.

Uma parte dos oposicionistas afirmam que a medida causará impacto negativo nas contas públicas e resultará em possíveis restrições orçamentárias decorrentes das regras fiscais previstas no projeto.

Ajuste fiscal segue para Câmara dos Deputados

Com a aprovação concluída no plenário do Senado Federal, o PLP 299/2026 segue agora para análise e votação na Câmara dos Deputados.

Senado aprova ajuste fiscal do governo e rejeita mudanças da oposição

O Senado Federal concluiu a votação do pacote de ajuste fiscal do governo, mantendo o texto original após rejeitar três destaques apresentados pela oposição. As emendas buscavam alterar pontos considerados centrais da proposta, mas foram derrubadas individualmente durante a análise em plenário.

A votação dos destaques estava prevista para terça-feira, 17, mas acabou adiada por 24 horas diante da falta de consenso entre os parlamentares e do risco de derrota do governo.

O texto reúne medidas de contenção de despesas e ampliação da arrecadação, com previsão de economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. A estimativa considera o resultado primário, indicador que corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, sem incluir o pagamento dos juros da dívida pública.

Entre as mudanças previstas está a ampliação dos mecanismos de bloqueio de despesas dentro do arcabouço fiscal, permitindo novos contingenciamentos para garantir o cumprimento da meta.

A partir de 2027, o limite de crescimento dos gastos acima da inflação também será reduzido de 2,5% para 2% nos anos em que houver medidas de contenção.