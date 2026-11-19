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A Bahia registrou, no terceiro trimestre de 2026, a menor taxa de desocupação desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), em 2012.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), analisados pelo Observatório do Trabalho da Bahia — convênio entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) —, mostram que o índice recuou a 7,1%, ante 8,5% no mesmo trimestre de 2025.

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Comparação

Na comparação anual, o recuo é de 1,4 ponto percentual, com 100 mil pessoas a menos na desocupação. Frente ao segundo trimestre deste ano, quando a taxa era de 9,1%, a queda alcançou dois pontos percentuais, reduzindo em 151 mil o contingente de desocupados.

Para o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, os números refletem políticas públicas de desenvolvimento econômico, geração de empregos e qualificação profissional do governo estadual.

“A Bahia registrou a maior queda da taxa de desemprego do país no terceiro trimestre deste ano. São dados que revelam a força da nossa economia, que tem avançado. O governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do presidente Lula, tem trabalhado para atrair investimentos e viabilizar novas obras de infraestrutura. Ao mesmo tempo, estamos desenvolvendo um dos maiores programas de qualificação profissional do país, com 30 mil trabalhadores e trabalhadoras já certificados em todas as regiões do estado”, disse.

Vasconcelos também destacou a expansão da Rede Sine e o apoio a diferentes ramos produtivos.

“Ampliamos a Rede Sine e estamos trabalhando para fortalecer todos os segmentos, da indústria ao comércio, da agricultura à construção civil, passando pela área de serviços.

Tudo isso acreditando na potência da criatividade e no talento do povo trabalhador do nosso estado. É uma grande vitória para comemorar, uma conquista do povo baiano e do trabalho do governador Jerônimo Rodrigues”, afirmou.

Alta no número de ocupados

O levantamento indica ainda alta de 0,9% no número de ocupados em relação ao terceiro trimestre de 2025 — mais 57 mil trabalhadores, somando 6,611 milhões. O rendimento médio real habitual no trabalho principal avançou 12% no confronto anual, de R$ 2.311 para R$ 2.589.

Os indicadores apontam o efeito da articulação entre fomento econômico, capacitação e intermediação de mão de obra na ampliação de emprego e renda na Bahia.