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Empresa abre mais de 100 vagas para motoristas; saiba como participar
Currículos devem ser enviados pela internet
Por Beatriz Rego
| Atualizada em
Para quem procura uma oportunidade de emprego para motorista, mais de 100 vagas para motoristas de ônibus estão abertas em Salvador. A seleção é realizada pela OT TRANS, empresa que integra o sistema de transporte público da capital baiana.
As oportunidades são destinadas a homens e mulheres que desejam trabalhar na condução de ônibus convencionais.
Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:
- Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D;
- Possuir curso de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros;
- Ter experiência na função.
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Como se candidatar?
Os interessados devem acessar o site, entrar na seção “Trabalhe Conosco”, preencher os dados e anexar o currículo em formato PDF. O documento deve ser enviado no campo “Escolher arquivo” para concluir a candidatura.
A empresa não informou uma data para o encerramento do processo seletivo.