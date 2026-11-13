Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS

NÃO PERCA!

Empresa abre mais de 100 vagas para motoristas; saiba como participar

Currículos devem ser enviados pela internet

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
| Atualizada em
Para participar do processo seletivo é necessário ter carteira de habilitação na categoria D
Para participar do processo seletivo é necessário ter carteira de habilitação na categoria D - Foto: OT Trans/Divulgação

Para quem procura uma oportunidade de emprego para motorista, mais de 100 vagas para motoristas de ônibus estão abertas em Salvador. A seleção é realizada pela OT TRANS, empresa que integra o sistema de transporte público da capital baiana.

As oportunidades são destinadas a homens e mulheres que desejam trabalhar na condução de ônibus convencionais.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:

  • Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D;
  • Possuir curso de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros;
  • Ter experiência na função.

Leia Também:

EMPREENDEDORISMO

A regra de ouro que une empreendedoras para fortalecer o CPF antes do CNPJ
A regra de ouro que une empreendedoras para fortalecer o CPF antes do CNPJ imagem

RANKING NACIONAL

Quais são as melhores empresas para trabalhar no Brasil? Veja lista
Quais são as melhores empresas para trabalhar no Brasil? Veja lista imagem

OPORTUNIDADE

Salvador terá mutirão com mais de 160 vagas de emprego para pessoas LGBT+
Salvador terá mutirão com mais de 160 vagas de emprego para pessoas LGBT+ imagem

Como se candidatar?

Os interessados devem acessar o site, entrar na seção “Trabalhe Conosco”, preencher os dados e anexar o currículo em formato PDF. O documento deve ser enviado no campo “Escolher arquivo” para concluir a candidatura.

A empresa não informou uma data para o encerramento do processo seletivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ot trans Vagas de Emprego

Relacionadas

Mais lidas