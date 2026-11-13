Empresa abre mais de 100 vagas para motoristas; saiba como participar

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Para quem procura uma oportunidade de emprego para motorista, mais de 100 vagas para motoristas de ônibus estão abertas em Salvador. A seleção é realizada pela OT TRANS, empresa que integra o sistema de transporte público da capital baiana.

As oportunidades são destinadas a homens e mulheres que desejam trabalhar na condução de ônibus convencionais.

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Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam atender aos seguintes requisitos:

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D;

Possuir curso de Condutor de Transporte Coletivo de Passageiros;

Ter experiência na função.

Como se candidatar?

Os interessados devem acessar o site, entrar na seção “Trabalhe Conosco”, preencher os dados e anexar o currículo em formato PDF. O documento deve ser enviado no campo “Escolher arquivo” para concluir a candidatura.

A empresa não informou uma data para o encerramento do processo seletivo.