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EMPREENDEDORISMO

A regra de ouro que une empreendedoras para fortalecer o CPF antes do CNPJ

Idealizado pelas sócias da marca de óculos GYS, movimento aposta em autocuidado, conexão e troca de experiências

Redação
Por Redação
Geovanna Souza e Yasmim Novaes
Geovanna Souza e Yasmim Novaes - Foto: Divulgação

O avanço do empreendedorismo feminino trouxe à tona um desafio recorrente na rotina de quem lidera empresas: a sobrecarga que compromete a saúde física, a autoestima e as relações pessoais. Na contramão da produtividade exaustiva, o movimento GYS Club ganha espaço ao defender uma premissa direta no mercado: é preciso fortalecer o CPF para sustentar um CNPJ sólido.

Idealizada por Geovanna Souza e Yasmim Novaes, sócias-fundadoras da marca autoral de óculos GYS (@use.gys), a iniciativa nasceu com o propósito de transcender o segmento da moda e dos acessórios. O objetivo é reunir mulheres de diferentes setores e trajetórias em um ambiente voltado para troca de experiências e geração de oportunidades reais de negócio.

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O fim da jornada solitária nos negócios

A dinâmica tradicional de gestão muitas vezes isola as fundadoras de empresas, que acabam absorvidas pelas demandas operacionais e financeiras. O projeto atua justamente nesse ponto de gargalo, substituindo a competição por redes colaborativas de apoio mútuo.

A estrutura do movimento apoia-se em cinco pilares estratégicos para o desenvolvimento integral das participantes:

  • Empreendedorismo: Troca prática de conhecimentos de gestão, vivências de mercado e networking qualificado;
  • Autoestima e Autocuidado: Resgate da identidade pessoal da mulher para além das metas corporativas;
  • Conexão Genuína: Criação de alianças estratégicas onde a trajetória de uma empresária impulsiona a outra;
  • Espiritualidade e Bem-Estar: Equilíbrio emocional como base para a tomada de decisões de longo prazo.

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Novo conceito de sucesso empresarial

Mais do que encontros pontuais de negócios, a proposta busca redefinir o indicador de êxito para mulheres no mercado. Na visão das fundadoras, a prosperidade financeira de uma empresa perde sustentabilidade se vier acompanhada do esgotamento de quem a comanda.

Ao integrar vida pessoal e estratégia corporativa, o GYS Club consolida-se como um espaço de protagonismo feminino, partindo do princípio de que negócios duradouros são construídos por mulheres emocionalmente fortalecidas.

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