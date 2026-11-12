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RANKING NACIONAL

Quais são as melhores empresas para trabalhar no Brasil? Veja lista

Levantamento considera avaliações anônimas de funcionários e ex-funcionários no Glassdoor

Brenda Roberta
Por
Para participar do ranking geral, as empresas precisaram reunir mais de mil avaliações na plataforma.
Para participar do ranking geral, as empresas precisaram reunir mais de mil avaliações na plataforma. - Foto: Unsplash/Reprodução

Uma cooperativa financeira do interior do Paraná superou multinacionais de tecnologia e grandes grupos industriais e conquistou o primeiro lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil. A Cresol lidera o ranking geral do Employer Branding Awards 2026, divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo Indeed e pelo Glassdoor.

Fundada em 1995, a instituição aparece à frente de nomes como SAP, Experian, BAT e C6 Bank, que completam as cinco primeiras posições. Google, The HEINEKEN Company, L'Oréal, Petrobras e Supergasbras também integram o Top 10 nacional.

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O levantamento considera avaliações anônimas e voluntárias de funcionários e ex-funcionários publicadas no Glassdoor. Para participar do ranking geral, as empresas precisaram reunir mais de mil avaliações na plataforma.

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Veja as empresas mais bem avaliadas por categoria:

Ranking geral – Top 10

1. Cresol

2. SAP

3. Experian

4. BAT

5. C6 Bank

6. Google

7. The HEINEKEN Company

8. L'Oréal

9. Petrobras

10. Supergasbras

Tecnologia e telecomunicações

1. SAP

2. Experian

3. Google

4. Claro

5. CWI Software

6. GFT Technologies

7. iFood

8. Sankhya

9. Vivo

10. Zup Innovation

Serviços financeiros e seguros

1. Cresol

2. C6 Bank

3. Nubank

4. B3

5. Banco BV

6. Creditas

7. Itaú Unibanco

8. Porto

9. Sicredi

10. XP Inc.

Indústria

1. Petrobras

2. Supergasbras

3. BAT

4. Ambev

5. ArcelorMittal

6. BASF

7. The HEINEKEN Company

8. L'Oréal

9. Nestlé

10. Vale

Varejo

1. Grupo Autoglass

2. Grupo Boticário

3. Atacadão

4. Assaí Atacadista

5. Decathlon

6. Leroy Merlin

7. Magalu

8. Lojas Renner

9. Riachuelo

10. Vivara

Saúde

1. Libbs Farmacêutica

2. Einstein Hospital Israelita

3. Johnson & Johnson

4. Aché Laboratórios

5. Bayer

6. Prevent Senior

Logística

1. MRS

2. Localiza&Co

3. Rumo

4. Motiva

5. GOL Linhas Aéreas

6. LATAM Airlines

Ao todo, 62 empresas foram reconhecidas pelo Employer Branding Awards 2026. As avaliações consideram aspectos como ambiente de trabalho, liderança, oportunidades de crescimento, remuneração e cultura organizacional.

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