RANKING NACIONAL
Quais são as melhores empresas para trabalhar no Brasil? Veja lista
Levantamento considera avaliações anônimas de funcionários e ex-funcionários no Glassdoor
Uma cooperativa financeira do interior do Paraná superou multinacionais de tecnologia e grandes grupos industriais e conquistou o primeiro lugar entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil. A Cresol lidera o ranking geral do Employer Branding Awards 2026, divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo Indeed e pelo Glassdoor.
Fundada em 1995, a instituição aparece à frente de nomes como SAP, Experian, BAT e C6 Bank, que completam as cinco primeiras posições. Google, The HEINEKEN Company, L'Oréal, Petrobras e Supergasbras também integram o Top 10 nacional.
O levantamento considera avaliações anônimas e voluntárias de funcionários e ex-funcionários publicadas no Glassdoor. Para participar do ranking geral, as empresas precisaram reunir mais de mil avaliações na plataforma.
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Veja as empresas mais bem avaliadas por categoria:
Ranking geral – Top 10
1. Cresol
2. SAP
3. Experian
4. BAT
5. C6 Bank
6. Google
7. The HEINEKEN Company
8. L'Oréal
9. Petrobras
10. Supergasbras
Tecnologia e telecomunicações
1. SAP
2. Experian
3. Google
4. Claro
5. CWI Software
6. GFT Technologies
7. iFood
8. Sankhya
9. Vivo
10. Zup Innovation
Serviços financeiros e seguros
1. Cresol
2. C6 Bank
3. Nubank
4. B3
5. Banco BV
6. Creditas
7. Itaú Unibanco
8. Porto
9. Sicredi
10. XP Inc.
Indústria
1. Petrobras
2. Supergasbras
3. BAT
4. Ambev
5. ArcelorMittal
6. BASF
7. The HEINEKEN Company
8. L'Oréal
9. Nestlé
10. Vale
Varejo
1. Grupo Autoglass
2. Grupo Boticário
3. Atacadão
4. Assaí Atacadista
5. Decathlon
6. Leroy Merlin
7. Magalu
8. Lojas Renner
9. Riachuelo
10. Vivara
Saúde
1. Libbs Farmacêutica
2. Einstein Hospital Israelita
3. Johnson & Johnson
4. Aché Laboratórios
5. Bayer
6. Prevent Senior
Logística
1. MRS
2. Localiza&Co
3. Rumo
4. Motiva
5. GOL Linhas Aéreas
6. LATAM Airlines
Ao todo, 62 empresas foram reconhecidas pelo Employer Branding Awards 2026. As avaliações consideram aspectos como ambiente de trabalho, liderança, oportunidades de crescimento, remuneração e cultura organizacional.