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Salvador terá mutirão com mais de 160 vagas de emprego para pessoas LGBT+

Iniciativa busca ampliar o acesso da população LGBTQIAPN+ ao mercado de trabalho

Bianca Carneiro
Por
Emprego para público LGBT+: SineBahia oferece mais de 160 oportunidades
Emprego para público LGBT+: SineBahia oferece mais de 160 oportunidades - Foto: Divulgação

O SineBahia vai oferecer mais de 160 vagas de emprego para a população LGBTQIAPN+ nesta quarta-feira, 11, em Salvador. As oportunidades incluem funções como assessor contábil, operador de telemarketing, atendente de farmácia, vendedor e cozinheiro.

As vagas serão disponibilizadas durante a 16ª edição do SineBahia LGBTQIAPN+ – Dia D da Diversidade e Empregabilidade, que acontece a partir das 7h, na unidade Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, ao lado da estação de metrô, na Avenida Paralela.

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Promovida pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa busca ampliar o acesso da população LGBTQIAPN+ ao mercado de trabalho e oferecer oportunidades de qualificação profissional.

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Cursos gratuitos e serviços de saúde

Além das vagas de emprego, os participantes poderão se inscrever em cursos de Libras, Oratória, Redação e Música, que serão realizados no Casarão da Diversidade, no Pelourinho, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

Também serão oferecidas atividades de Informática e Oficina de Currículo na unidade SineBahia Casa do Trabalhador.

A programação inclui palestras e oficinas sobre empregabilidade, além de serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e apoio social.

Entre os atendimentos disponíveis estão testes rápidos para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações sobre Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), cadastramento para acompanhamento social e atendimento direcionado a mulheres trans.

A ação conta com a parceria das secretarias estaduais da Saúde (Sesab), de Políticas para as Mulheres (SPM), de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e de Turismo (Setur), além do Grupo Gay da Bahia (GGB) e da União Nacional LGBT (UNA LGBT).

Confira os detalhes do atendimento

  • Evento: 16ª edição do SineBahia LGBTQIAPN+ – Dia D da Diversidade e Empregabilidade
  • Data: Quarta-feira, 11 de novembro de 2026
  • Horário: A partir das 7h
  • Local: SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal Rodoviário de Pituaçu, ao lado da estação de metrô, em Salvador
  • Serviços: Vagas de emprego, inscrições em cursos, palestras, oficinas, atendimentos de saúde e assistência jurídica e social
  • Valor: Gratuito
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