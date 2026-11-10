OPORTUNIDADE
Salvador terá mutirão com mais de 160 vagas de emprego para pessoas LGBT+
Iniciativa busca ampliar o acesso da população LGBTQIAPN+ ao mercado de trabalho
O SineBahia vai oferecer mais de 160 vagas de emprego para a população LGBTQIAPN+ nesta quarta-feira, 11, em Salvador. As oportunidades incluem funções como assessor contábil, operador de telemarketing, atendente de farmácia, vendedor e cozinheiro.
As vagas serão disponibilizadas durante a 16ª edição do SineBahia LGBTQIAPN+ – Dia D da Diversidade e Empregabilidade, que acontece a partir das 7h, na unidade Casa do Trabalhador, localizada no Terminal Rodoviário de Pituaçu, ao lado da estação de metrô, na Avenida Paralela.
Promovida pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), a iniciativa busca ampliar o acesso da população LGBTQIAPN+ ao mercado de trabalho e oferecer oportunidades de qualificação profissional.
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Cursos gratuitos e serviços de saúde
Além das vagas de emprego, os participantes poderão se inscrever em cursos de Libras, Oratória, Redação e Música, que serão realizados no Casarão da Diversidade, no Pelourinho, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).
Também serão oferecidas atividades de Informática e Oficina de Currículo na unidade SineBahia Casa do Trabalhador.
A programação inclui palestras e oficinas sobre empregabilidade, além de serviços gratuitos de saúde, assistência jurídica e apoio social.
Entre os atendimentos disponíveis estão testes rápidos para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), orientações sobre Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), cadastramento para acompanhamento social e atendimento direcionado a mulheres trans.
A ação conta com a parceria das secretarias estaduais da Saúde (Sesab), de Políticas para as Mulheres (SPM), de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e de Turismo (Setur), além do Grupo Gay da Bahia (GGB) e da União Nacional LGBT (UNA LGBT).
Confira os detalhes do atendimento
- Evento: 16ª edição do SineBahia LGBTQIAPN+ – Dia D da Diversidade e Empregabilidade
- Data: Quarta-feira, 11 de novembro de 2026
- Horário: A partir das 7h
- Local: SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal Rodoviário de Pituaçu, ao lado da estação de metrô, em Salvador
- Serviços: Vagas de emprego, inscrições em cursos, palestras, oficinas, atendimentos de saúde e assistência jurídica e social
- Valor: Gratuito