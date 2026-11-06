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2027 terá feriadões? Veja quantas folgas prolongadas estão previstas
Sete feriados cairão em dias úteis
Quem gosta de aproveitar feriados para viajar ou descansar já pode começar a se organizar para 2027.
O calendário do próximo ano terá boas oportunidades de folgas prolongadas, com três feriados nacionais caindo em segundas ou sextas-feiras, o que garante feriadões automaticamente.
Outras três datas serão celebradas em terças-feiras e poderão render dias extras de descanso para quem conseguir emendar.
Ao todo, sete dos dez feriados nacionais previstos para 2027 cairão em dias úteis. Por outro lado, o Dia do Trabalho, o Dia da Consciência Negra e o Natal serão comemorados em sábados. Já o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, cairá em uma quarta-feira.
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As oportunidades de descanso podem aumentar com os pontos facultativos tradicionalmente adotados pelo governo federal, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público.
Embora não sejam feriados nacionais, essas datas costumam garantir folgas para servidores públicos e também podem ser adotadas por empresas privadas, conforme suas próprias regras.
O Carnaval, por exemplo, reúne três dias consecutivos de programação, entre segunda-feira, terça-feira e quarta-feira de Cinzas, e costuma ser tratado como um único período de folga.
Já feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades e celebrações religiosas, podem ampliar ainda mais as possibilidades de descanso. O governo federal ainda não publicou a portaria oficial com os pontos facultativos de 2027.