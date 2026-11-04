Americanas abre 211 vagas na Bahia sem exigir experiência; veja como participar

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Quem está em busca de uma oportunidade de emprego na Bahia pode aproveitar a seleção aberta pela Americanas para reforçar as equipes durante a Black Friday. A empresa está oferecendo 211 vagas temporárias no estado, distribuídas por cidades como Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna e Ilhéus.

As oportunidades são para atuação nas lojas físicas, com contratação para o cargo de operador de loja. Um dos atrativos da seleção é que não há exigência de experiência profissional anterior, permitindo que pessoas em busca do primeiro emprego também participem.

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Em todo o Brasil, a companhia disponibilizou mais de 3.700 postos temporários, sendo 3 mil destinados às lojas físicas e outros 760 para a área de logística. A iniciativa busca ampliar o atendimento durante um dos períodos de maior movimentação do comércio.

Quem pode se candidatar às vagas da Americanas?

Para participar do processo seletivo, os interessados precisam ter pelo menos 18 anos e ensino médio completo. Não é necessário apresentar experiência anterior, o que amplia as possibilidades para candidatos que desejam ingressar no mercado de trabalho ou conseguir uma recolocação profissional.

Os selecionados para trabalhar nas lojas terão como principais responsabilidades:

Atendimento aos clientes;

Organização e reposição de mercadorias;

Operação de caixa;

Recebimento e conferência de produtos;

Organização e apoio ao estoque.

Além da remuneração, os contratados terão acesso a benefícios como vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. A empresa também oferece acesso à plataforma de educação corporativa Americanas Educa.

Como se inscrever nas vagas temporárias?

As inscrições para as oportunidades de operador de loja seguem abertas até o dia 9 de novembro.

Para participar, os candidatos devem acessar o Portal de Carreiras da Americanas, consultar as vagas disponíveis e realizar a inscrição na oportunidade desejada.

A recomendação é não deixar o cadastro para a última hora, já que o prazo está próximo do encerramento.

Ainda há vagas para trabalhar na logística?

A Americanas também abriu oportunidades temporárias para reforçar as operações dos centros de distribuição durante a Black Friday.

As funções anunciadas foram de operador de logística I, operador de logística II e auxiliar de logística. No entanto, o prazo de inscrição para esses cargos terminou em 31 de outubro.

Com isso, as oportunidades que permanecem abertas na seleção informada pela companhia são destinadas à atuação nas lojas físicas.