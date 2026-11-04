OPORTUNIDADE
Salvador tem 340 vagas para operador de telemarketing; veja como se candidatar
Processo seletivo também está aberto para profissionais PCDs e com mais de 50 anos
Salvador terá um mutirão de recrutamento com 340 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. A seleção será realizada pela TEL Centro de Contatos no próximo sábado, 7 de novembro, das 8h às 11h, na sede da empresa, localizada na Rua Portugal, nº 21, no bairro do Comércio.
As oportunidades são destinadas a moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. O processo seletivo também está aberto para pessoas com deficiência (PCDs) e profissionais com mais de 50 anos.
Quem pode se candidatar?
Para participar da seleção, é necessário atender aos seguintes requisitos:
- Ter 18 anos ou mais;
- Ensino Médio completo;
- Boa comunicação verbal.
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Como participar da seleção?
Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da empresa no horário do mutirão, levando documento de identificação oficial com foto e caneta. A recomendação é chegar com antecedência.
A empresa também estabelece um código de vestimenta para o acesso ao local. Não será permitida a entrada com:
- bonés,
- camisas de clubes esportivos,
- roupas transparentes sem segunda pele,
- bermudas,
- calças rasgadas,
- peças no estilo pantacourt
- e saias longas com fendas acima do joelho.
Também não serão aceitos calçados sem tira de fixação no calcanhar, como sandálias rasteiras e chinelos. Para quem optar por salto, a altura máxima permitida é de 7 centímetros.