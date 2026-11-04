Salvador tem 340 vagas para operador de telemarketing; veja como se candidatar

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Salvador terá um mutirão de recrutamento com 340 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo. A seleção será realizada pela TEL Centro de Contatos no próximo sábado, 7 de novembro, das 8h às 11h, na sede da empresa, localizada na Rua Portugal, nº 21, no bairro do Comércio.

As oportunidades são destinadas a moradores de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. O processo seletivo também está aberto para pessoas com deficiência (PCDs) e profissionais com mais de 50 anos.

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Quem pode se candidatar?

Para participar da seleção, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter 18 anos ou mais;

Ensino Médio completo;

Boa comunicação verbal.

Como participar da seleção?

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da empresa no horário do mutirão, levando documento de identificação oficial com foto e caneta. A recomendação é chegar com antecedência.

A empresa também estabelece um código de vestimenta para o acesso ao local. Não será permitida a entrada com:

bonés,

camisas de clubes esportivos,

roupas transparentes sem segunda pele,

bermudas,

calças rasgadas,

peças no estilo pantacourt

e saias longas com fendas acima do joelho.

Também não serão aceitos calçados sem tira de fixação no calcanhar, como sandálias rasteiras e chinelos. Para quem optar por salto, a altura máxima permitida é de 7 centímetros.