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Quatro meses após o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica, uma nova estrutura começa a ser montada na Baía de Todos-os-Santos para dar suporte à construção do vão central, considerado o trecho mais complexo do projeto.

Com 22 estacas já cravadas no mar, os trabalhos avançam na instalação de vigas metálicas que formarão a base de uma central de concreto.

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Na próxima etapa, serão colocadas chapas metálicas para completar a plataforma onde será instalada a estrutura responsável por produzir o concreto utilizado na construção da ponte.

Com 682 metros de comprimento, o vão central foi projetado para permitir a passagem de grandes embarcações e manter o tráfego marítimo na Baía de Todos-os-Santos.

Estacas já cravadas no mar - Foto: Divulgação /SVPonte

Obras avançam em três frentes terrestres

A construção da ponte ocorre em outras frentes de trabalho. Em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, continua a implantação da Plataforma Linear Provisória (PLP), estrutura que permitirá o avanço das atividades de construção sobre o mar.

Em Salvador, no canteiro de Jequitaia, os trabalhos estão concentrados na preparação do espaço que funcionará como sede administrativa e operacional da obra.

Já em São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, são realizadas atividades de produção, preparação e armazenamento de materiais e equipamentos que serão utilizados nas próximas etapas do empreendimento.

Como será a Ponte Salvador-Itaparica?

Com 12,4 quilômetros de extensão sobre o mar, a Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina. O projeto também prevê mudanças nos acessos viários à capital baiana e à Ilha de Itaparica.

Em Salvador, estão previstos 4,4 quilômetros de estruturas, com viadutos e túneis na região da Calçada e de Água de Meninos, paralelos aos da Via Expressa.

Na Ilha de Itaparica, o projeto inclui uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de oito quilômetros da BA-001, entre Tairu e a Ponte do Funil.

O empreendimento é executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), integra o Novo PAC e tem investimento estimado em R$ 11,6 bilhões.

Desse total, R$ 3 bilhões são de responsabilidade do governo federal, R$ 3,1 bilhões do governo da Bahia e R$ 5,5 bilhões da iniciativa privada.

A construção está sob responsabilidade da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica, formada pelas empresas chinesas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).