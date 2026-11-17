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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), iniciou nesta terça-feira, 17, uma extensa agenda institucional em Brasília com o objetivo de destravar recursos federais e dar celeridade a projetos estruturantes para o estado.

A programação inclui reuniões com ministros do governo Lula, congressistas da bancada baiana e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Comitiva técnica

Para tratar diretamente das demandas de cada área, o chefe do Executivo estadual viajou acompanhado de uma comitiva técnica e política, composta pelos titulares das pastas da Segurança Pública, Saúde, Turismo, Agricultura e Casa Civil, além de representantes da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

No topo da lista de prioridades do Palácio de Ondina estão a captação de novos investimentos da União, a agilização no pagamento de emendas parlamentares e o acompanhamento do cronograma de obras estratégicas. Entre os empreendimentos em pauta, destaca-se o projeto da Ponte Salvador-Itaparica.

Articulação política

A jornada de trabalho na capital federal teve início ainda na manhã desta terça-feira, com uma reunião ampliada junto aos deputados federais da base aliada.

A coordenação política do encontro está sob a responsabilidade da deputada Lídice da Mata (PSB), contando também com a participação estratégica dos senadores petistas Jaques Wagner e Rui Costa.