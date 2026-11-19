NOVO MINISTRO?
Impasse na Bahia pode atrasar ida de Marcelo Werner a Brasília
Secretário de Segurança da Bahia foi indicado para assumir Ministério de Lula
Em Brasília, o nome do secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, já é dado como certo para desembarcar em Brasília, seja para ocupar a Esplanada dos Ministérios e assumir a nova pasta de Segurança, que será criada pelo presidente Lula (PT), ou encabeçar o posto mais alto da Polícia Federal.
O nome de Werner foi colocado na mesa do Executivo federal pela alta cúpula do PT baiano como indicação para assumir o ministério ou substituir Andrei Rodrigues no comando da Diretoria-Geral da PF, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE nesta quinta-feira, 19.
Nos bastidores, existe uma insatisfação do presidente Lula com a atuação de Rodrigues à frente da PF após estourar o escândalo do Banco Master envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em entrevista ao Jornal Nacional,da TV Globo, em outubro, Lula revelou que repreendeu o diretor-geral pela viagem e demonstrou insatisfação com a justificativa apresentada.
"Quando eu fiquei sabendo que ele tinha ido a Londres, eu chamei a atenção. O papel do diretor da Polícia Federal não permite que ele tivesse ido a Londres. Ele me deu uma explicação, sabe? Não foi convincente para mim", disse Lula à época.
Ministério da Segurança Pública
O novo Ministério surge após a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública no Congresso Nacional, no início deste mês. No dia seguinte a aprovação da matéria, em 5 de novembro, o presidente anunciou a novidade.
"Vou mandar a medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública, discutindo dinheiro para a gente gastar e investir e garantir aquela frase: ao trabalhador, proteção; ao bandido, prisão”, disse o petista à época.
Indicação do PT e ajustes na Bahia podem adiar ida de Werner para ministério
Werner foi indicado pelo PT baiano para assumir a missão, no entanto, a sua nomeação para o Ministério de Segurança pode atrasar devido a alguns ajustes que será feito no novo mandato do governo Jerônimo Rodrigues, a partir de janeiro de 2027.
Publicamente, o secretário baiano diz ter ficado honrado com a lembrança, mas trata o assunto como especulação.
Nada concreto, só especulação. Se efetivamente ocorreu porque saiu de um meio de comunicação de Brasília, logicamente, a gente tem que ficar feliz, honrado pela lembrança
Com a saída de Werner, o chefe do Executivo reeleito estaria à procura de um nome para substituí-lo. Informações obtidas pelo portal A TARDE dão conta de que a preferência do petista é que seja um nome da Polícia Federal, assim como o atual titular.
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Em entrevista recente ao A TARDE, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que não iria “dificultar” a saída do secretário para o governo federal, caso ele recebesse um convite.
"Se Lula precisar de qualquer quadro nosso e o profissional puder, não vou dificultar", disse Jerônimo, no dia 29 de outubro.
Quem é Marcelo Werner?
Marcelo Werner Derschum Filho é delegado da Polícia Federal e secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) desde 2023. Ele é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) em 2004, com ênfase em Direito Penal.
Conheça a trajetória profissional do titular da SSP
- Início de Carreira: Antes de ingressar na carreira policial federal, atuou como técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e exerceu a advocacia.
- Polícia Federal: Tornou-se delegado da Polícia Federal em 2006. Ao longo de sua trajetória na instituição, acumulou ampla experiência em inteligência policial, investigações e combate ao crime organizado.
- Funções de Destaque na PF: Atuou como delegado regional de investigação e combate ao crime organizado na Superintendência da Polícia Federal na Bahia, além de ter exercido funções de chefia em setores estratégicos e atuado como professor de armamento e tiro e operador do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).
- Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA): Assumiu o comando da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia a partir de janeiro de 2023, integrando a gestão do governador Jerônimo Rodrigues, com foco na integração das forças de segurança e no uso de inteligência no combate à criminalidade.
Lula diz não ter pressa para indicar novos ministros: "No dia que eu quiser"
Na manhã desta quinta-feira, 19, o presidente Lula (PT) afirmou que os nomes indicados para compor o seu quarto mandato, que inicia em janeiro, serão indicados no seu tempo. As declarações foram dadas durante assinatura do decreto que regulamenta a escala 5x2.
"Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser, e na data que eu quiser. Eu não tenho pressa, eu nem pude ainda festejar a minha vitória", afirmou o petista.
Outros baianos que podem assumir ministério no governo Lula
Na terça-feira, 17, o A TARDE revelou em primeira mão que o senador Jaques Wagner (PT) articulou a indicação de Éden Valadares — ex-presidente do PT-BA — para o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).
Atualmente secretário nacional de Comunicação do PT, Valadares possui longa trajetória política ao lado de Jaques Wagner, tendo atuado com o senador tanto na Casa Civil quanto no Senado Federal.
Outros nomes:
- Rui Costa: senador eleito e ex-ministro da Casa Civil, ele é cotado para um possível “superministério” da Infraestrutura;
- Felipe Freitas: o PT da Bahia também indiciou o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas, para assumir o Ministério da Justiça.
- Margareth Menezes: nos bastidores, especula-se que o presidente Lula (PT) deve manter a baiana no Ministério da Cultura.
- Antônio Brito, deputado federal reeleito (PSD);
- Lídice da Mata, deputada federal (PSB) que não conquistou a reeleição, pode integrar algum cargo em Brasília;