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Em Brasília, o nome do secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner, já é dado como certo para desembarcar em Brasília, seja para ocupar a Esplanada dos Ministérios e assumir a nova pasta de Segurança, que será criada pelo presidente Lula (PT), ou encabeçar o posto mais alto da Polícia Federal.

O nome de Werner foi colocado na mesa do Executivo federal pela alta cúpula do PT baiano como indicação para assumir o ministério ou substituir Andrei Rodrigues no comando da Diretoria-Geral da PF, conforme informações obtidas pelo portal A TARDE nesta quinta-feira, 19.

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Nos bastidores, existe uma insatisfação do presidente Lula com a atuação de Rodrigues à frente da PF após estourar o escândalo do Banco Master envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao Jornal Nacional,da TV Globo, em outubro, Lula revelou que repreendeu o diretor-geral pela viagem e demonstrou insatisfação com a justificativa apresentada.

"Quando eu fiquei sabendo que ele tinha ido a Londres, eu chamei a atenção. O papel do diretor da Polícia Federal não permite que ele tivesse ido a Londres. Ele me deu uma explicação, sabe? Não foi convincente para mim", disse Lula à época.

Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Ministério da Segurança Pública

O novo Ministério surge após a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública no Congresso Nacional, no início deste mês. No dia seguinte a aprovação da matéria, em 5 de novembro, o presidente anunciou a novidade.

"Vou mandar a medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública, discutindo dinheiro para a gente gastar e investir e garantir aquela frase: ao trabalhador, proteção; ao bandido, prisão”, disse o petista à época.

Indicação do PT e ajustes na Bahia podem adiar ida de Werner para ministério

Werner foi indicado pelo PT baiano para assumir a missão, no entanto, a sua nomeação para o Ministério de Segurança pode atrasar devido a alguns ajustes que será feito no novo mandato do governo Jerônimo Rodrigues, a partir de janeiro de 2027.

Publicamente, o secretário baiano diz ter ficado honrado com a lembrança, mas trata o assunto como especulação.

Nada concreto, só especulação. Se efetivamente ocorreu porque saiu de um meio de comunicação de Brasília, logicamente, a gente tem que ficar feliz, honrado pela lembrança

Com a saída de Werner, o chefe do Executivo reeleito estaria à procura de um nome para substituí-lo. Informações obtidas pelo portal A TARDE dão conta de que a preferência do petista é que seja um nome da Polícia Federal, assim como o atual titular.

Em entrevista recente ao A TARDE, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que não iria “dificultar” a saída do secretário para o governo federal, caso ele recebesse um convite.

"Se Lula precisar de qualquer quadro nosso e o profissional puder, não vou dificultar", disse Jerônimo, no dia 29 de outubro.

Quem é Marcelo Werner?

Marcelo Werner Derschum Filho é delegado da Polícia Federal e secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) desde 2023. Ele é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) em 2004, com ênfase em Direito Penal.

Marcelo Werner é delegado da Polícia Federal (PF). - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Conheça a trajetória profissional do titular da SSP

Início de Carreira: Antes de ingressar na carreira policial federal, atuou como técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e exerceu a advocacia.

Antes de ingressar na carreira policial federal, atuou como técnico judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e exerceu a advocacia. Polícia Federal: Tornou-se delegado da Polícia Federal em 2006. Ao longo de sua trajetória na instituição, acumulou ampla experiência em inteligência policial, investigações e combate ao crime organizado.

Tornou-se delegado da Polícia Federal em 2006. Ao longo de sua trajetória na instituição, acumulou ampla experiência em inteligência policial, investigações e combate ao crime organizado. Funções de Destaque na PF: Atuou como delegado regional de investigação e combate ao crime organizado na Superintendência da Polícia Federal na Bahia, além de ter exercido funções de chefia em setores estratégicos e atuado como professor de armamento e tiro e operador do Grupo de Pronta Intervenção (GPI).

Atuou como delegado regional de investigação e combate ao crime organizado na Superintendência da Polícia Federal na Bahia, além de ter exercido funções de chefia em setores estratégicos e atuado como professor de armamento e tiro e operador do Grupo de Pronta Intervenção (GPI). Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA): Assumiu o comando da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia a partir de janeiro de 2023, integrando a gestão do governador Jerônimo Rodrigues, com foco na integração das forças de segurança e no uso de inteligência no combate à criminalidade.

Lula diz não ter pressa para indicar novos ministros: "No dia que eu quiser"

Na manhã desta quinta-feira, 19, o presidente Lula (PT) afirmou que os nomes indicados para compor o seu quarto mandato, que inicia em janeiro, serão indicados no seu tempo. As declarações foram dadas durante assinatura do decreto que regulamenta a escala 5x2.

"Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser, no dia que eu quiser, e na data que eu quiser. Eu não tenho pressa, eu nem pude ainda festejar a minha vitória", afirmou o petista.

Outros baianos que podem assumir ministério no governo Lula

Na terça-feira, 17, o A TARDE revelou em primeira mão que o senador Jaques Wagner (PT) articulou a indicação de Éden Valadares — ex-presidente do PT-BA — para o comando da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Éden Valadares já assumiu a presidência do PT da Bahia - Foto: Divulgação I PT-BA

Atualmente secretário nacional de Comunicação do PT, Valadares possui longa trajetória política ao lado de Jaques Wagner, tendo atuado com o senador tanto na Casa Civil quanto no Senado Federal.

Outros nomes: