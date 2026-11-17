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O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, entregará ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, na quarta-feira, 18, às 19h30, relatórios com as menções a ministros da Corte encontradas no celular de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master.

Os documentos foram solicitados por Fachin em ofício enviado à PF no início de outubro.

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A orientação da corporação é elaborar um relatório separado para cada ministro citado, reunindo as informações encontradas no aparelho, sem análises, cruzamento de dados ou conclusões sobre o conteúdo.

A definição desse formato ocorreu após uma crise interna na PF, que levou ao afastamento de dois delegados que participavam das investigações sobre o Banco Master: Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes.

Ambos haviam participado da elaboração de relatórios que mencionavam uma suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

A direção da PF avaliou que os primeiros documentos iam além do simples registro das informações, pois incluíam análises e cruzamentos de dados.

Esse tipo de procedimento poderia ser interpretado como uma investigação sobre ministros do STF sem autorização judicial.

Diante disso, a corporação determinou que os novos relatórios se limitassem a apresentar o material encontrado, sem interpretações ou avaliações sobre seu conteúdo.

O que acontece depois da entrega?

Após receber os documentos, caberá ao STF analisar as informações e decidir se há motivos para aprofundar as apurações. A PF só poderá realizar novas diligências envolvendo os ministros se receber autorização da Corte.