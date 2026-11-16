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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, solicitou uma reunião para discutir o envolvimento dos ministros da Corte no caso Banco Master nesta terça-feira, 16, após às 19h30, após a sessão do plenário.

A reunião será realizada após a entrega de um relatório da Polícia Federal (PF) sobre as menções dos ministros da Corte nas investigações contra o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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De acordo com informações divulgadas pelo O Globo, a entrega ocorre após a cúpula da PF determinar que os documentos fossem refeitos, em meio a divergências sobre os limites da atuação dos investigadores na análise de informações que envolvem integrantes do Supremo.

Discussão na PF

A discordância levou ao afastamento dos delegados Daniel Cola e Wedson Cajé de cargos de chefia. Os dois participaram da elaboração dos relatórios originais, que foram refeitos, desta vez sob o comando do delegado Victor Arruda, chefe da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores (Cinq).

O episódio provocou críticas à gestão do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, por parte da entidade representativa dos delegados, além de um convite para que ele preste esclarecimentos ao Senado.

A expectativa anterior era de que os documentos fossem encaminhados até o fim de novembro. Com a antecipação da entrega, Fachin deverá receber ainda nesta semana o material que servirá de base para avaliar os próximos passos em relação às informações envolvendo seus colegas de tribunal.

Ainda não há, no entanto, previsão para que o STF examine o conteúdo dos relatórios ou decida sobre a necessidade de aprofundar as apurações. A simples menção ao nome de um ministro em mensagens ou documentos encontrados pela PF não significa necessariamente a existência de indícios de irregularidades.