Caso Moraes e Master: julgamento pode ficar para fevereiro de 2027

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O julgamento sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master, deve ficar para fevereiro de 2027 no Supremo Tribunal Federal (STF).

O processo está suspenso após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, cujo prazo para devolver os autos termina em dezembro.

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Integrantes da Corte, segundo informações da CNN Brasil, consideram improvável que a análise seja retomada antes do recesso do Judiciário e das férias coletivas dos ministros.

O recesso do Judiciário começa em 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro de 2027. Já as férias coletivas dos ministros do STF seguem até o fim de janeiro.

Mesmo que Dino devolva o processo dentro do prazo, a retomada do julgamento ainda depende da inclusão do caso na pauta pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

Julgamento conturbado

O julgamento foi interrompido em 15 de setembro, após uma sessão marcada por intensos debates e bate-bocas entre os ministros.

No momento em que Dino pediu vista, os ministros ainda discutiam se o caso envolvendo Moraes deveria ser analisado em conjunto com a representação apresentada contra o ministro André Mendonça.

Com isso, o mérito das suspeitas relacionadas ao Banco Master sequer chegou a ser analisado.

A sessão terminou sem uma definição sobre a questão de ordem que tratava da tramitação conjunta ou separada dos dois casos.