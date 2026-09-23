Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CRISE NO STF

Caso Moraes e Master: julgamento pode ficar para fevereiro de 2027

Após pedido de vista, retomada ainda depende da devolução dos autos

Ane Catarine
Por
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
O ministro do STF, Alexandre de Moraes - Foto: Victor Piemonte/STF
Eleições 2026

O julgamento sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master, deve ficar para fevereiro de 2027 no Supremo Tribunal Federal (STF).

O processo está suspenso após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, cujo prazo para devolver os autos termina em dezembro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Integrantes da Corte, segundo informações da CNN Brasil, consideram improvável que a análise seja retomada antes do recesso do Judiciário e das férias coletivas dos ministros.

O recesso do Judiciário começa em 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro de 2027. Já as férias coletivas dos ministros do STF seguem até o fim de janeiro.

Mesmo que Dino devolva o processo dentro do prazo, a retomada do julgamento ainda depende da inclusão do caso na pauta pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

Leia Também:

ATLASINTEL

AtlasIntel aponta apoio popular ao impeachment de Toffoli e Moraes
AtlasIntel aponta apoio popular ao impeachment de Toffoli e Moraes imagem

VORCARO INCLUSO

Fux vira relator de ação sobre acessos de esposa de Moraes ao Senado
Fux vira relator de ação sobre acessos de esposa de Moraes ao Senado imagem

RESPOSTA

Crise no STF: Mendonça acusa Moraes de distorcer relatórios da PF
Crise no STF: Mendonça acusa Moraes de distorcer relatórios da PF imagem

Julgamento conturbado

O julgamento foi interrompido em 15 de setembro, após uma sessão marcada por intensos debates e bate-bocas entre os ministros.

No momento em que Dino pediu vista, os ministros ainda discutiam se o caso envolvendo Moraes deveria ser analisado em conjunto com a representação apresentada contra o ministro André Mendonça.

Com isso, o mérito das suspeitas relacionadas ao Banco Master sequer chegou a ser analisado.

A sessão terminou sem uma definição sobre a questão de ordem que tratava da tramitação conjunta ou separada dos dois casos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Dino fachin Master Moraes STF Vorcaro

Relacionadas

Mais lidas