Após fraude, Banco Master leiloa eletrônicos e itens de escritório a partir de R$ 37

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Móveis de alto padrão, televisores de grandes dimensões e notebooks estão entre os itens que serão leiloados pelo Banco Master, de Daniel Vorcaro, e pelo Will Bank. A disputa será realizada pela internet na próxima segunda-feira, 9 de novembro, a partir das 9h30, com mais de 400 lotes e lances iniciais que variam de R$ 37 a R$ 98 mil.

O leilão extrajudicial será conduzido pela plataforma Kwara e reúne principalmente mobiliário corporativo, equipamentos eletrônicos e objetos de decoração utilizados nos espaços das instituições financeiras.

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Entre os destaques do catálogo estão uma televisão LG de 98 polegadas, com lance inicial de R$ 10.990, notebooks da Dell a partir de R$ 672 e cadeiras de marcas conhecidas no mercado de móveis de alto padrão.

Quais produtos serão leiloados pelo Banco Master?

O catálogo reúne diferentes categorias de produtos, desde eletrodomésticos e equipamentos de escritório até móveis assinados por designers e peças de decoração.

Entre os itens disponíveis estão cadeiras Herman Miller e Haworth, poltronas da Lider Interiores e mesas de centro assinadas pelo designer Francisco Fanucci. Também há uma Smart TV Samsung de 82 polegadas.

Outros produtos que aparecem entre os lotes são:

Cadeiras Brno e modelos Charles Eames;

Notebooks da Dell;

Televisor da LG;

Sofás e poltronas do designer Fernando Jaeger;

Estações de trabalho;

Pufes e monitores;

Móveis e objetos de decoração.

Alguns lotes também chamam atenção pelos valores iniciais. Confira exemplos:

Lote 005: televisão LG de 98 polegadas, com lance inicial de R$ 10.990;

com lance inicial de R$ 10.990; Lote 002: caixa bar da marca Artefacto , a partir de R$ 12.600;

, a partir de R$ 12.600; Lote 292: aproximadamente 30 itens de decoração , com lance inicial de R$ 6.230;

, com lance inicial de R$ 6.230; Lotes variados: sofás com chaise da marca Fernando Jaeger, a partir de R$ 2.800;

a partir de R$ 2.800; Lotes variados: notebooks, com lances iniciais de R$ 672;

com lances iniciais de R$ 672; Lote 283: sofá em linho, a partir de R$ 700;

a partir de R$ 700; Lote 420: sanduicheira Cadence , com lance inicial de R$ 37.

É importante destacar que os valores apresentados no catálogo são lances iniciais e não representam necessariamente o preço mínimo de venda. A aprovação das ofertas depende dos vendedores, que têm até cinco dias úteis após o encerramento do leilão para analisar os lances.

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Como participar do leilão do Banco Master?



Os interessados devem acessar o catálogo disponível no site da Kwara, consultar os lotes e conferir as condições de cada produto.

Para participar, é necessário realizar um cadastro na plataforma e concluir o procedimento de habilitação, incluindo o envio da documentação exigida, com pelo menos uma hora de antecedência do início do leilão.

Depois da aprovação, os participantes poderão oferecer lances manualmente ou programar ofertas automáticas. Nessa segunda modalidade, o sistema aumenta o valor da oferta quando outro interessado apresenta um lance superior, respeitando o limite estabelecido pelo próprio usuário.

A disputa acontecerá exclusivamente pela internet. Cada lote terá um horário de encerramento próprio, em sequência. Caso um participante apresente uma oferta nos últimos segundos, o cronômetro será reiniciado, permitindo que os demais interessados façam novos lances.

Quais são as taxas e como funciona o pagamento?

Além do valor da arrematação, o comprador deverá pagar uma comissão de 5% sobre o lance vencedor e uma despesa administrativa por lote. Essa cobrança adicional é calculada conforme a faixa de valor da oferta.

Após a aprovação do lance, o arrematante receberá um e-mail com as instruções para realizar o pagamento, que deverá ser concluído em até um dia útil após a comunicação.

As opções disponíveis são depósito por meio de QR Code (Pix) ou utilização de créditos previamente concedidos pela Kwara.

Os produtos do leilão têm garantia?

De acordo com as condições previstas no edital, os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem possibilidade de troca.

Os produtos podem apresentar avarias, sinais de uso, riscos, amassados ou ausência de acessórios e componentes. No caso dos equipamentos eletrônicos, também existe a possibilidade de senhas e bloqueios ativados.

Por isso, antes de oferecer um lance, a recomendação é consultar atentamente as fotografias e descrições de cada lote. Quando possível, os interessados também podem realizar uma visitação presencial, nos endereços indicados na página dos produtos.

Outro ponto que exige atenção é a retirada dos itens. Os compradores deverão buscar os produtos nos locais, datas e horários informados na plataforma. Despesas com desmontagem, transporte e remoção também ficarão sob responsabilidade de quem arrematar os lotes.