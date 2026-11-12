Caso Master: PGR defende manter Daniel Vorcaro preso na Papudinha

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou na quarta-feira, 11, pela manutenção da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Para o órgão, a liberdade do empresário poderia colocar em risco as investigações sobre as fraudes envolvendo a instituição financeira liquidada, principalmente diante dos indícios de que ele teria comandado um grupo com influência sobre agentes públicos e acesso a informações sigilosas.

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A Procuradoria também considera que ainda há risco de interferência na apuração e de ocultação de recursos.

No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que os motivos que levaram à prisão continuam válidos.

Segundo ele, a complexidade do caso, o número de investigados e o volume de documentos e perícias necessários justificam o tempo de investigação.

Por isso, a PGR rejeitou o argumento de que Vorcaro estaria preso por prazo excessivo ou de que a medida representaria uma antecipação de pena.

Prisão

Vorcaro foi preso pela segunda vez em 4 de março e está custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

A Polícia Federal o indiciou por suspeitas de fraudes relacionadas às operações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

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A defesa de Vorcaro afirma que o STF deveria ter reavaliado a prisão preventiva a cada 90 dias, conforme prevê o Código de Processo Penal.

Segundo os advogados, o prazo terminou no fim de agosto sem que o tribunal analisasse se ainda existem motivos para manter o banqueiro preso.

Os advogados também dizem que Vorcaro está disposto a colaborar com as investigações e com a Justiça.

As propostas de delação premiada apresentadas pelo banqueiro, porém, foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela PGR, que consideraram insuficientes as informações oferecidas.