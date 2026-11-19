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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, nesta quinta-feira, 19, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PI), que ocupava o cargo desde 2023. Senador licenciado, Dias deve retornar à Casa nos próximos dias.

A mudança foi oficializada em publicação do Diário Oficial da União (DOU), a pedido do próprio ministro e ex-governador do Piauí.

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Em março de 2022, Dias deixou o cargo de governador do Piauí para disputar uma vaga para o Senado. Foi eleito senador, mas se licenciou para assumir o ministério no terceiro mandato de Lula.

Ministro deve voltar ao posto em breve

O ministro deve voltar ao comando da pasta ainda nas próximas semanas, tendo a sua saída justificada, segundo o portal Uol, pela necessidade de votação de emendas no Congresso Nacional.

Em nota, a pasta informou que a exoneração é temporária para "o cumprimento de compromissos parlamentares no Senado Federal, relacionados à destinação de emendas parlamentares".

Wellington foi governador do Piauí por quatro oportunidades, sendo eleito senador em 2022, mas sem exercer o cargo de maneira contínua desde então.