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O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, será homenageado com a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A entrega da medalha acontecerá na próxima segunda-feira, 23, às 10h, durante sessão especial no plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

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A cerimônia reunirá autoridades, representantes de instituições e lideranças do agronegócio para acompanhar a entrega da honraria.



Articulação e autoria da homenagem

Proposta pelo deputado estadual Paulo Câmara, a homenagem foi aprovada por meio da Resolução nº 2.340/2026. A solenidade será conduzida pela presidente da Assembleia Legislativa, deputada Ivana Bastos, e deve reunir autoridades políticas, representantes de instituições e lideranças do agronegócio baiano.

Reconhecimento ao setor agropecuário

A concessão da Comenda 2 de Julho representa o reconhecimento público à liderança de Humberto Miranda no comando da Faeb, entidade que representa os produtores rurais e atua na defesa dos interesses da agropecuária na Bahia.

À frente da Federação, Miranda participa de articulações institucionais e iniciativas voltadas ao fortalecimento da agropecuária, à valorização dos produtores rurais e à ampliação da representatividade do setor nas discussões estratégicas para o desenvolvimento da Bahia.