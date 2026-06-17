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HONRARIA

Alba aprova Comenda 2 de Julho a Humberto Miranda, presidente da FAEB

Iniciativa partiu do deputado estadual Paulo Câmara (PL)

Rodrigo Tardio
Por
Honraria é a mais alta distinção concedida pela ALBA
Honraria é a mais alta distinção concedida pela ALBA - Foto: Divulgação

​A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na última terça-feira, 16, a concessão da Comenda 2 de Julho a Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb). A iniciativa partiu do deputado estadual Paulo Câmara (PL), integrante da Comissão de Agricultura e Política Rural da Casa.

​A honraria é a mais alta distinção concedida pela Alba, destinada a reconhecer personalidades que prestaram serviços de relevância excepcional ao estado e à sociedade baiana.

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​“Humberto Miranda construiu uma trajetória de dedicação ao desenvolvimento rural, à defesa dos produtores e ao fortalecimento do agronegócio em nosso estado. A aprovação desta homenagem representa o reconhecimento desta Casa ao trabalho sério, comprometido e transformador que ele realiza à frente do Sistema Faeb/Senar”, destacou Paulo Câmara.

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​Trajetória

​Médico veterinário, produtor rural e membro da Academia Baiana de Medicina Veterinária, Humberto Miranda possui uma longa carreira dedicada ao setor agropecuário e à vida pública. e presidiu a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Miguel Calmon, o Sindicato Rural do município e o Conselho de Associações Comunitárias Rurais. Exerceu ainda os cargos de prefeito e vice-prefeito de Miguel Calmon.

À frente do Sistema Faeb/Senar, lidera projetos de qualificação profissional, assistência técnica, inovação e sustentabilidade no campo, além de atuar fortemente na defesa da segurança jurídica e do empreendedorismo rural.

​Desenvolvimento econômico

​Para o autor da proposta, a homenagem vai além do reconhecimento pessoal, celebrando o impacto direto de Miranda na economia do estado.

​“Estamos falando de uma liderança que ajudou a modernizar o agro baiano, ampliando oportunidades para milhares de produtores, trabalhadores rurais e famílias do campo. É uma justa homenagem a quem tem dedicado sua vida ao desenvolvimento da Bahia”, concluiu Paulo Câmara.

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Alba Comenda 2 de Julho Humberto Miranda

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