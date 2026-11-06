Ivana Bastos não descarta disputar o governo da Bahia: “Estou dentro”

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Deputada estadual mais votada da Bahia pela segunda eleição consecutiva, Ivana Bastos (PSD) não descarta a possibilidade de disputar o Palácio de Ondina em 2030.

Ao ser questionada sobre o assunto durante entrevista à Piatã FM na quinta-feira, 5, a parlamentar disparou: “Estou dentro”.

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A candidatura ao governo da Bahia, no entanto, só seria viabilizada com a condição de que o nome dela fosse escolhido pelo grupo político do atual governador reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT).

Na próxima eleição para cargos do Executivo, o petista não poderá mais disputar o governo da Bahia, uma vez que um governador eleito só pode se candidatar à reeleição para o período imediatamente seguinte.

Se vencer, como foi o caso de Jerônimo, ele cumpre o segundo mandato e fica impedido de disputar um terceiro mandato consecutivo.

O nome de Ivana para sucessão, porém, dependeria de um acordo com o PT.

Isso porque a sigla está no poder há mais de 20 anos no estado, conseguindo eleger Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues.

Nos bastidores, a possibilidade de o PT abrir mão de lançar um candidato é incerta.

Ivana Bastos e Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Discussão distante e foco na recondução à presidência da Assembleia Legislativa

Ivana Bastos ocupa atualmente a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e se mobiliza para ser reconduzida ao cargo na próxima legislatura, em 2027.

Nesse cenário, segundo ela, a discussão sobre uma candidatura ao governo do estado ainda está distante e não faz parte das reuniões do grupo político.

“Cada dia com sua agonia. O primeiro agora é a presidência da Alba. O primeiro agora é cumprir esse mandato”, afirmou.

Deputada estadual é destaque

Nas eleições de 2026, Ivana Bastos conquistou a reeleição para o quinto mandato com 203.202 votos. Em 2022, ela havia sido eleita com 118.407 votos.