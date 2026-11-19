Siga o A TARDE no Google

O deputado federal baiano Pastor Sargento Isidório (Avante) apresentou, nesta quinta-feira, 19, um Projeto de Lei (PL) que propõe alterar o lema da bandeira do Brasil. A iniciativa pretende acrescentar a expressão “Justiça Social” à inscrição “Ordem e Progresso”, presente no símbolo nacional desde a Proclamação da República, em 1889.

Com a mudança, a faixa branca localizada no centro da bandeira passaria a exibir a frase “Ordem, Progresso e Justiça Social”.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Foto: Assessoria Pastor Sargento Isidório

No projeto consultado pelo portal A TARDE, o parlamentar argumenta que a inclusão da expressão representa uma forma de reafirmar os compromissos constitucionais do país com a redução das desigualdades e o combate à pobreza.

“Ainda somos uma sociedade muito marcada por desigualdades e abismos sociais. Portanto, reafirmar em nosso pavilhão os objetivos fundamentais que nos una para a construção, de fato, de um país mais justo e solidário, comprometido com a redução da pobreza e da marginalização é muito importante”, justificou Isidório.

Bandeira teria prazo para adaptação

Caso o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado, a alteração do lema deverá ser implementada após um período de 180 dias.

Durante esse intervalo, o texto prevê a possibilidade de continuar utilizando bandeiras com a inscrição atual, permitindo a adaptação gradual aos novos padrões gráficos.

“Reconhecendo a relevância histórica da Bandeira Nacional e a necessidade de preservar a segurança jurídica, a proposição também estabelece período de transição para adaptação aos novos padrões gráficos”, escreveu o deputado.

Pastor Sargento Isidório em entrevista ao A TARDE - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A Tarde

Por que a bandeira do Brasil tem o lema “Ordem e Progresso”?

A inscrição “Ordem e Progresso” foi incorporada à bandeira brasileira em 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da República.

O lema foi inspirado no positivismo, corrente filosófica desenvolvida pelo francês Auguste Comte, que influenciou integrantes do movimento republicano brasileiro no século XIX.

A expressão está associada à ideia de que a organização social e a estabilidade seriam condições necessárias para o desenvolvimento da sociedade.

A bandeira republicana foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho executado pelo artista Décio Vilares.

O modelo substituiu a bandeira do Império, preservando elementos como o fundo verde e o losango amarelo, mas introduzindo o círculo azul com estrelas e a faixa branca com o lema republicano.

Bandeira brasileira já passou por diferentes versões

Ao longo da história, o território brasileiro utilizou diferentes bandeiras, desde o período colonial até a formação da República.

Entre os símbolos históricos estão a Bandeira da Ordem de Cristo, associada à chegada dos portugueses em 1500, e a Bandeira Real, utilizada durante os primeiros anos da colonização.

Em 1645, surgiu a Bandeira do Principado do Brasil, considerada uma das primeiras representações criadas especificamente para o território brasileiro.

Com a elevação do Brasil à condição de reino, em 1815, foi adotada posteriormente a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

Após a Independência, em 1822, o país passou a utilizar a bandeira imperial, com o fundo verde, o losango amarelo e o brasão do Império.

A Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, provocou uma nova alteração. Durante quatro dias, foi utilizada uma bandeira provisória inspirada no modelo dos Estados Unidos.

Em 19 de novembro daquele ano, foi instituída a bandeira republicana que, com alterações posteriores na disposição e na quantidade de estrelas, permanece em uso atualmente.

Veja o histórico: