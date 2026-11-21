O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, deve deixar o cargo no início de dezembro. Ele ainda aguarda uma reunião com o presidente Lula (PT) para selar sua saída do governo.

Ele tinha a possibilidade de se tornar o titular da pasta federal mais longevo da história. Para isso, teria que superar o recorde de Nelson Jobim — que ocupou a pasta de 2007 a 2011, por quatro anos e um mês —, permanecendo no início de um eventual quarto mandato de Lula por pelo menos mais 30 dias a partir do próximo ano.

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Contudo, segundo auxiliares, Múcio deve deixar de lado a possibilidade de bater o recorde já que Lula, neste momento, tem outras prioridades, segundo interlocutores informaram à colunista Carla Araújo, do SBT News. "Múcio está aguardando", disse uma fonte.

Saída pode mudar comando do Exército

A possível saída de Múcio também deve afetar os atuais comandantes militares. No Exército, o general Tomás Paiva não deve permanecer no posto, também conforme a coluna. Paiva, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é cotado para assumir o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no quarto mandato de Lula.

A escolha do novo comandante caberá ao presidente e ao futuro ministro da Defesa. Fontes do Exército ouvidas pela coluna avaliam, porém, que a tradição de indicar o oficial mais antigo deverá ser sugerida a Lula.

Quem são cotados?

O Exército tem a prerrogativa de apresentar nomes seguindo o critério de antiguidade. Porém, a escolha é prerrogativa do presidente, que também pode indicar oficiais que não integram o Alto Comando. Nesse caso, o escolhido passa a integrar a cúpula e a presidir o colegiado.

Entre os nomes apontados pelo critério de antiguidade estão os generais:

Luciano Guilherme Cabral Pinheiro , secretário de Finanças do Exército;

, secretário de Finanças do Exército; Kleber Nunes de Vasconcellos , comandante de Operações Terrestres;

, comandante de Operações Terrestres; Hertz Pires do Nascimento , chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia;

, chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia; Luiz Fernando Estorilho Baganha , chefe do Departamento-Geral do Pessoal.

No entanto, o fato de general Pinheiro estar prestes a passar para a reserva, a expectativa é a de que ele deixe a lista.

Trajetórias dos demais possíveis sucessores

Kleber Nunes de Vasconcellos foi promovido a comandante de Operações Terrestres em 31 de março de 2023. Ingressou no Exército em 1978, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas (SP), e formou-se pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em 1985. Fez cursos de paraquedismo e recebeu o título de paraquedista militar honorário dos Estados Unidos, Paraguai, Alemanha, Guiana e Chile.

Ao longo da carreira, atuou como observador militar da missão de Verificação das Nações Unidas na Guatemala, assessor militar no Paraguai e em Honduras e participou de intercâmbio de paraquedismo no Exército dos Estados Unidos.

Hertz Pires do Nascimento ingressou na AMAN em 1982 e foi instrutor do curso de Cavalaria da academia em duas ocasiões. De abril de 2023 a agosto de 2025, comandou o Comando Militar do Sul, responsável pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois, assumiu a chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia.

Hertz também atuou como analista de inteligência do Exército e, no exterior, estudou na escola de blindados do Exército da Bélgica, fez curso de operações psicológicas e assuntos civis em Fort Bragg, nos Estados Unidos, e chefiou a seção de assuntos civis da missão de estabilização da ONU no Haiti.

Luiz Fernando Estorilho Baganha ingressou no Exército em 1983, também pela AMAN. Antes de assumir a chefia do Departamento-Geral do Pessoal, comandou o Comando Militar do Oeste.

Da área de Infantaria, Baganha foi piloto de helicópteros e de combate e instrutor do Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté (SP). Também atuou no Centro de Inteligência do Exército, em Brasília, e comandou o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, no Rio de Janeiro.