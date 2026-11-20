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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom na quinta-feira, 19, ao criticar as especulações sobre a formação do próximo governo.

O petista afirmou que a escolha dos ministros será uma decisão pessoal e que não aceitará pressões para antecipar nomes ou definir a composição da Esplanada.

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“Cada ministério desse país será indicado por mim, na hora que eu quiser. Ninguém vai indicar pela imprensa, nem tirar ou colocar. É importante ter isso claro. Eu não tenho pressa”, disparou.

A fala ocorreu durante a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6x1.

Na ocasião, Lula também criticou a divulgação de nomes e possíveis indicações sem que, segundo ele, tenha conversado com os citados.

“Eu fico vendo as pessoas indicando ministro, falando que vai ser fulano ou beltrano. Nunca conversei com ninguém sobre ser ministro. É uma coisa minha. 'Ah, fulano vai para tal lugar, ciclano disse não sei o quê'... O cara vai inventando mentiras para criar especulação”, afirmou.

Articulações para o novo governo já começaram

Apesar de demonstrar irritação com as especulações, Lula já iniciou conversas com aliados sobre a composição do governo que começa em janeiro de 2027. A expectativa é que os nomes da nova equipe sejam anunciados em dezembro.

No início desta semana, após retornar de uma viagem internacional, o presidente recebeu no Palácio da Alvorada o ex-ministro da Casa Civil e senador eleito Rui Costa (PT-BA), o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, o ex-ministro da Educação e senador Camilo Santana (PT-CE) e o presidente do PT, Edinho Silva.

O grupo integra o núcleo político que auxilia Lula nas articulações para a formação do próximo governo.