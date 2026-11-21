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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender neste sábado, 21, o pacote fiscal apresentado pelo governo federal neste mês. A proposta já foi aprovada pelo Senado e deve ser votada pela Câmara dos Deputados na próxima semana.

As medidas têm recebido críticas do mercado financeiro e de aliados do próprio governo, que apontam riscos de redução de recursos para áreas sociais.

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Durante uma live ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula rechaçou essa possibilidade e garantiu que não haverá cortes nos orçamentos da saúde, da educação nem no salário mínimo.

Fico triste porque os meus companheiros se preocupam com uma coisa que a gente não vai fazer. Se preocuparam com corte no dinheiro da educação, que não vai ter. Também se preocuparam com o corte no dinheiro da saúde, que não vai ter. Também não terá corte no salário mínimo. (...) Não haverá nenhuma hipótese de eu tirar um centavo dos pobres para controlar o orçamento Lula - Presidente do Brasil

O presidente também criticou a reação do mercado financeiro e disse que os empresários da Faria Lima estão preocupados em aumentar os próprios lucros.

“O Brasil tem mais de R$ 600 bilhões de renúncias fiscais para empresas, o que representa uma captura do orçamento público”, afirmou Lula, destacando que o plano não afeta pequenas empresas.

“Estamos colocando uma cobrança que vai nos render R$ 15 bilhões. Por isso os empresários são contra”, continuou.

Lula também saiu em defesa do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, que tem sido alvo de questionamentos em meio ao debate sobre o pacote fiscal.

“Quem tem pressa em fazer julgamento, pode condenar a pessoa errada. Bruno Moretti é uma das pessoas mais sérias que o meu governo tem, além de ser um dos economistas mais competentes e possivelmente o cara que mais entende de orçamento nesse país”, afirmou.

O que prevê o pacote fiscal?

O governo estima que as medidas melhorem o resultado primário de 2027 entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões.

Entre as mudanças previstas estão: