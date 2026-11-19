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Em meio a críticas de aliados e cobranças do mercado financeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ajuste fiscal nesta quinta-feira, 19.

O petista afirmou que o compromisso com o equilíbrio das contas públicas é do próprio governo e descartou qualquer possibilidade de reduzir direitos trabalhistas ou sociais.

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“Enquanto eu for presidente da República, não haverá diminuição dos direitos que o povo brasileiro conquistou neste país. (...) O mercado quer que a gente tenha um controle fiscal, mas não é o mercado que deseja o controle. Quem deseja o controle fiscal sou eu”, afirmou.

Lula também disse que a proposta busca garantir condições para a execução do Orçamento de 2027.

A declaração do presidente foi feita durante a solenidade em que assinou o decreto que regulamenta a jornada de trabalho 5x2 e estabelece o fim da escala 6x1.

Ajuste fiscal

O pacote de ajuste fiscal do governo Lula, previsto no Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, teve a votação concluída no Senado Federal na quarta-feira, 18, e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

A proposta busca equilibrar as contas públicas em 2027 e tem impacto fiscal estimado entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões.

O texto-base aprovado pelos senadores reúne medidas de contenção de despesas e revisão de receitas.

Entre os principais pontos estão: