"NÃO DEVE SER TRAVADA"
EUA, China e Rússia fazem acordo para evitar guerra nuclear
Entendimento ocorreu após encontro entre Trump, Putin e Xi Jinping
China, Rússia e Estados Unidos concordaram que uma guerra nuclear “não deve ser travada” e se comprometeram a manter o diálogo sobre riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas atômicas.
O entendimento consta em um comunicado conjunto divulgado na manhã desta quinta-feira, 19, após uma reunião entre os presidentes Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, em Shenzhen, na China.
O encontro começou às 5h30 e terminou por volta das 7h, no horário de Brasília.
Na abertura, Trump afirmou que os três países têm uma posição privilegiada para discutir a redução de armas nucleares e tratar de questões internacionais.
"Os três têm responsabilidades especiais. Nossos três países estão em uma posição única para discutir a redução de armas nucleares. Falaremos sobre todos os problemas que estão sendo discutidos no mundo", disse o presidente americano.
Putin, que está em guerra com a Ucrânia há quase cinco anos, também defendeu a "manutenção da paz e da segurança" e adotou um discurso conciliador.
Xi Jinping, por sua vez, afirmou que Estados Unidos, China e Rússia "devem ser parceiros e amigos".
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Compromissos firmados pelos líderes
No comunicado, os três presidentes destacaram a responsabilidade de seus países na manutenção da estabilidade e da segurança internacionais.
"Os três chefes de Estado realizaram uma troca de opiniões aprofundada sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional. (...) Reafirmam que uma guerra nuclear não pode ser vencida e não deve ser travada", diz o texto.
O documento também aponta o compromisso dos presidentes com uma reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), para que a instituição tenha mais condições de enfrentar desafios globais e cumprir seu papel na manutenção da paz e da segurança mundial.